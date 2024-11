I coscritti del 1964 in festa, musica e balli a Villa dei Pini

I coscritti del 1964 hanno celebrato la loro “classe” con buon cibo e divertimento a Villa dei Pini

Si è tenuta anche una piccola lotteria il cui ricavato andrà al Gruppo Amici Lecco

LECCO – Si è svolta presso il ristorante Villa dei Pini sabato, 16 novembre, il ritrovo dei coscritti del 1964 di vari rioni lecchesi. La serata si è svolta in allegria e in completa sintonia tra cibo, musica e balli. Tanti i ricordi riaffiorati e i momenti di confronto sulla vita e sugli impegni attuali.

Ivan Stefanoni ha movimentato la serata con tanti momenti di musica e balli facendo cantare e ballare i presenti. Un ricordo speciale agli amici della classe ’64 non più presenti, omaggiati con la canzone Amico di Renato Zero. Poi è stato fatto un omaggio alle ragazze a cui è stata donata una bottiglia dedicata all’anno di nascita e non sono stati dimenticati neppure i più “fragili”.

Durante la serata si è svolta anche una piccola lotteria, il cui ricavato sarà completamente donato a Gruppo Amici Lecco, sempre disponibili ad accogliere nuovi volontari. Un speciale ringraziamento per l’organizzazione e la sensibilità a Nadia Corti, Nicoletta Rota, Paola Masseretti, Gabriella Paroli, Ezio Petralli, Di Grazia Maurizio e Frigerio Luciano.