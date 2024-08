La chiusura del centro di raccolta è prevista dal 5 al 13 agosto

Tra gli interventi previsti c’è la posa dei nuovi archi ad accesso controllato

IMBERSAGO – Il centro di raccolta rifiuti chiude per lavori. Da lunedì prossimo, 5 agosto e fino a martedì 13 agosto, l’isola ecologica di via dei Caduti resterà chiusa al pubblico: un atto dovuto per permettere l’esecuzione in sicurezza dell’intervento di restyling previsto.

Tra le opere che dovranno essere realizzate c’è anche la posa dei nuovi archi ad accesso controllato grazie al quale sarà possibile garantire che l’ingresso al centro di raccolta avvenga rispettando tutte le regole del caso.