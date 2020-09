La cooperativa Specchio Magico premiata come Welfare Champion dal presidente Conte

Prestigioso riconoscimento per la cooperativa sociale attiva da più di 15 anni nel territorio lecchese

Premiata anche la capacità di rispondere all’emergenza Covid 19: “Un riconoscimento a impegno, strategia e capacità di proiettarsi nel domani”

MONTE MARENZO – Specchio Magico vince la Welfare Champion e riceve una menzione speciale sulla resilienza al Covid 19. C’era anche la cooperativa sociale attiva da più di 15 anni nel territorio provinciale tra le piccole e medie imprese premiate martedì a Roma nell’ambito della cerimonia di premiazione del Welfare Index Pmi, indice che valute il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.

La cooperativa, che ha sede a Monte Marenzo e in questi anni si è distinta per l’eccellenza delle proposte e delle attività effettuate sul territorio in contesti scolastici e di politiche giovanili con progetti – su tutti Porcospini – capaci di fare scuola su temi spinosi e importanti come quello della prevenzione nel contrasto ai fenomeni di abuso e maltrattamento dei bambini, risulta infatti tra le 78 imprese Welfare Champion premiate dal presidente del consiglio Giuseppe Conte alla presenza del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Stanislao Di Piazza.

La cooperativa, presieduta da Chiara Valsecchi e guidata da Rocco Briganti in qualità di direttore generale, è stata premiata per avere conseguito tutte le 5 W del premio e in particolar modo per la capacità di rispondere, in maniera attiva e propositiva, all’emergenza Covid. Pur essendo una onlus che si occupa di minori e che quindi ha dovuto sospendere i servizi fino a maggio, la cooperativa è stata capace, come si legge nella nota di accompagnamento alla premiazione, “di riorganizzarsi quasi immediatamente convertendo e rimodulando tutto ciò che era possibile, innovando i processi di lavoro attraverso modalità da remoto, sia interne che verso l’esterno. C’è stata una forte spinta su tutto ciò che poteva essere gestito in smart working e le attività classicamente in presenza sono state ridisegnate e riprogrammate in modalità online”.

Non solo, ma per la ripresa “Specchio Magico ha utilizzato i propri network nazionali e internazionali per utilizzare il tempo “sospeso” per progettare e rivisitare idee e servizi e presentare bandi, rinsaldare partenariati e soprattutto fare formazione interna e promuovere i propri pacchetti formativi a dipendenti e stakeholder. Le iniziative messe in atto hanno consentito a Specchio Magico di mantenere una stabilità produttiva, di relazione, di progettazione e sviluppo. Alcuni settori non si sono mai fermati, anzi, hanno utilizzato tempi inediti in situazione normale per anticipare processi programmati per il 2020/2021”.

Più che soddisfatta la presidente Chiara Valsecchi che parla di “un riconoscimento di altissimo valore che premia impegno, strategia e capacità di proiettarsi nel domani, qualità, competenza e un’eccellenza territoriale che ci inorgoglisce. Specchio Magico ottiene il riconoscimento di Welfare Champion e la menzione speciale sulla resilienza al Covid-19. Oltre 6.500 imprese oggetto di analisi nazionale. Stabilità, affidabilità, produttività e gestione delle risorse umane, con un focus specifico sul welfare e sulla resilienza all’emergenza Covid, impatti sui bilanci e assunzioni, innovazione e sviluppo. Sanità, sicurezza, assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro le aree indagate che hanno visto Specchio Magico raggiungere un rating da…Champion”.