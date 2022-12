25 anni di UICI Lecco all’insegna di condivisione e autonomia

Appuntamento domenica 11 dicembre per i festeggiamenti

L’associazione conta 120 soci e si propone di superare le barriere e promuovere la reale inclusione e autonomia delle persone con disabilità sensoriale

LECCO – Traguardo importante quello raggiunto da UICI Lecco: L’Unione italiana ciechi e ipovedenti, insieme a Santa Lucia, celebra i 25 anni di fondazione. Un compleanno importante, che l’associazione quest’anno ha deciso di celebrare sotto il segno della condivisione, insieme all’Ente nazionale sordi di Lecco e con il Movimento Apostolico Ciechi. Appuntamento l’11 dicembre alle 10.30 al ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoè: si inizierà con un momento assembleale sul delicato tema della sordo cecità con un referente della lega italiana del Filo d’Oro. Sono previste anche alcune testimonianze. Poi verrà celebrata la Messa e infine il tradizionale pranzo sociale.

“Spesso si parla di inclusione all’esterno, ma per noi è molto importante anche la condivisione interna con le altre associazioni che si occupano di disabilità – spiega la presidente Paola Vassena -. Una filosofia che abbiamo seguito anche in passato quando, in occasione della nostra giornata, abbiamo invitato anche i rappresentanti di altre associazioni che, come noi, sono impegnate in prima linea a servizio delle persone con disabilità”. Associazioni tutte unite e accomunate dall’impegno di superare le barriere e di promuovere la reale inclusione e autonomia delle persone con disabilità sensoriale. Un impegno portato avanti da 25 anni con entusiasmo dall’UICI Lecco che conta circa 120 associati (sono circa 500 i non vedenti e gli ipovedenti riconosciuti dall’Inps di Lecco).