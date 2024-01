A Lecco la giornata regionale della Polizia Locale, consegnate le onorificenze

Si è svolta stamattina presso la Casa dell’Economia la cerimonia di Regione Lombardia

LECCO – Si è svolta stamattina a Lecco la Giornata della Polizia Locale regionale. Presenti l’assessore regionale Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, assente per motivi di salute l’assessore Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile).

Regione Lombardia, con la spinta particolare del consigliere lecchese Giacomo Zamperini, ha scelto Lecco per celebrare il patrono della Polizia Locale San Sebastiano e così, nell’auditorium della Casa dell’Economia, sono state conferite le onorificenze agli agenti della regione che si sono particolarmente distinti per meriti speciali durante l’anno 2022.

La sentita cerimonia, organizzata con la collaborazione del Comune di Lecco, ha visto in apertura l’intervento di Fabrizio Cristalli, Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, a cui sono seguite le parole di Monica Porta, comandante della Polizia Locale di Lecco che ha sottolineato come è possibile arrivare a compiere azioni importanti non per caso ma perché dietro c’è un metodo di lavoro fatto di passione, consapevolezza: “Non si tratta di automatismi, ma caratteristiche che si acquisiscono con un impegno quotidiano in ogni momento della nostra giornata. Ogni piccolo passo che noi facciamo ci porta a crescere e, in automatico, a reagire in situazioni di pericolo. Sono sicura che coloro che oggi vengono premiati sono un esempio e uno stimolo per tutti i colleghi”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha elogiato la Polizia Locale perché “non solo viabilità, mobilità e traffico sono le vostre funzione, ma ci sono temi che toccano commercio, contraffazione, servizi sociali e il tema non banale di polizia ambientale. Competenze sempre più trasversali, preziose e, per certi versi, insostituibili anche da quella tecnologia importante che sta prendendo piede. Nel vostro ruolo il fattore umano è insostituibile e vi ringraziamo per il lavoro che svolgete”.

Anche il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha salutato gli agenti di Polizia Locale presenti in sala, ricordando la figura del patrono San Sebastiano: “Oggi quando parliamo di sicurezza parliamo di integrarla e renderla sempre più diffusa, è questa la grande frontiera in cui tutti siamo impegnati. Il ruolo sempre più fondamentale che va ad assumere la Polizia Locale all’interno del tessuto urbano si riconnette alla propria origine di vicinanza alla cittadinanza”.

L’assessore regionale Paolo Franco ha ricordato i diversi progetti in cui regione è impegnata a partire dal protocollo “Stazioni Sicure”, per poi ringraziare tutti gli agenti di Polizia Locale: “Oggi, ognuno di voi, testimonia il coraggio, i sacrifici e la dedizione di un corpo che serve con generosità e professionalità la Lombardia. Oggi assegniamo 34 onorificenze a donne e uomini che si sono distinti nella quotidianità del lavoro, mettendo anche a repentaglio la propria vita per il bene dei cittadini. Regione Lombardia è orgogliosa di avere un corpo di Polizia Locale come il vostro e il merito va a tutti voi perché dietro a quella divisa ci sono uomini e donne con un cuore, una famiglia, ma anche con una forte volontà di essere presidio verso chi le leggi le rispetta. Oggi c’è anche il pensiero Nicolò Savarino (agente di Milano che il 12 gennaio 2012 fu travolto e ucciso da un Suv mentre era impegnato in un controllo di routine in via Varè, ndr) perché dobbiamo ricordarci del futuro della Polizia Locale e non c’è futuro senza storia”.

“È stato un onore poter ospitare questa ricorrenza nella nostra città e assistere alla consegna delle onorificenze ai 34 operatori premiati quest’anno – ha detto il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini -. È stata anche l’occasione per ringraziare di persona l’agente Roberto Pozzoli, coinvolto nei fatti del 9 gennaio a Colico dove è stato ferito da un uomo che aveva fermato durante un controllo antidroga. A tutti gli agenti va un sentito e doveroso ringraziamento per il lavoro svolto per garantire la sicurezza di tutti noi. Ora, non possiamo più attendere la realizzazione di una riforma della Polizia Locale che è ferma dagli anni Ottanta. Gli agenti possono e debbono essere sempre più formati e specializzati in nuclei operativi: dall’ambiente alla polizia annonaria, con particolare attenzione sulle operazioni di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, volte a mantenere il decoro urbano e la pubblica sicurezza. Dal 2018 ad oggi, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente oltre 65 milioni di euro. Di questi, oltre 18 milioni sono stati destinati all’implementazione delle dotazioni tecnico strumentali e del parco veicoli. L’auspicio è di continuare in questa direzione, nel segno della valorizzazione del ruolo e dei poteri della Polizia Locale”.

Prima della cerimonia di conferimento delle onorificenze la comandante di Lecco Monica Porta ha dato lettura della preghiera del Vigile Urbano.

Le onorificenze

Attribuzione della croce e del nastrino agli operatori di Polizia Locale distintisi per meriti speciali nell’anno 2022

Agente scelto Salvatore Gitto (Arcore – MB);

Vice commissario Claudio D’Aquila (Calcio – BG);

Agente Pietro Pisciotta (Como);

Comandante Massimo Misseri e Vice comandante Gerardo Conte (Cusano Milanino – MI);

Sovraintendente esperto Massimo Mazzola, Sovraintendente Tiziana Balestrieri e Agente Ivan Polizio (Mantova);

Agente Elia Savoia (Marmirolo – MN);

Assistente esperto Vincenzo Compagnone, Assistente Francesco Avvisati, Assistente Loris Ragonese, Agente scelto Giovanni Gagliano, Vice commissario Giovanni Capuano, Sovraintendente Chantal Lattuada, Assistente esperto Matteo Marchetti, Assistente esperto Saverio Di Muzio, Assistente esperto Sara Sonia Pagnossin (Milano);

Agente Silvio Paoletti, Agente Daniele Larovere (Seregno – MB);

Commissario Gabriele Pezzotti, Assistente esperto Giuseppe Cantamessa (Sovere – BG);

Sovraintendente Santo Michelangelo Canavesi e Assistente scelto Monica Pozzi (Vedano Olona – VA);

Comandante Ciro Scognamiglio (attuale comandante a Cassago – LC) , Sovraintendente Roberto Orsino, Agente Vincenzo Garofalo (Verano Brianza – MB);

, Sovraintendente Roberto Orsino, Agente Vincenzo Garofalo (Verano Brianza – MB); Comandante Paolo Giana (Vittuone – MI)

Assistente scelto Filippo Enrico Pioppi (Zogno – BG)

Menzione speciale con attribuzione di pergamena

Agente Salvio Salvatore Grauso (Milano)

Attribuzione premio in memoria di Nicolò Savarino

Assistente scelto Andrea Artale (Milano)

Assistente esperto Sergio Nicotra, Agente Francesco Fazio e Agente Leonardo Piatti (Peschiera Borromeo – MI).