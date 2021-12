Abbadia. Bomba nel lago a Pradello, la rimozione intorno a metà gennaio

La bomba è stata scoperta giovedì dai sub dei Vigili del Fuoco impegnati in un’esercitazione

Ad occuparsi della rimozione la Marina Militare, per ora il parcheggio resta chiuso in via precauzionale

ABBADIA – L’ordigno bellico individuato nel lago in zona Pradello sarà rimosso intorno alla metà del prossimo gennaio, probabilmente il 12. La bomba, che si trova a circa 7 metri di profondità, era stata ritrovata dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco che, giovedì scorso, era impegnato in una esercitazione.

I sub hanno notato il presunto ordigno intorno alle 11.30 ed hanno allertato subito i carabinieri e le autorità competenti. Il comune ha provveduto a chiudere tutta la zona in via precauzionale e il parcheggio, così come il tratto di riva, al momento non è accessibile. Ad occuparsi della rimozione sarà la Marina Militare che dovrà valutare se far brillare l’ordigno.