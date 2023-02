Al Rotary Club Lecco una serata sul nuovo paradigma dell’economia circolare

Incontro con Pietro Antonio D’Alema, direttore generale di Silea spa

Ai soci Roberto Riva, Maurizio Crippa e Luca Tentori consegnate le Paul Harris

LECCO – Il Rotary Club Lecco, giovedì scorso, ha invitato Pietro Antonio D’Alema, direttore generale di Silea spa, per affrontare il tema dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. L’economia circolare rappresenta un nuovo paradigma produttivo-economico-ambientale dove un prodotto al termine del suo ciclo di vita non diventa rifiuto, bensì risorsa del circuito produttivo sotto forma di materia prima o di energia. Sebbene il concetto di economia circolare risalga agli Anni ’70, solo in questi anni si sono create le giuste condizioni per la realizzabilità a livello globale di questo modello economico.

Pietro Antonio D’Alema ha spiegato ai soci che il concetto di economia circolare si contrappone a quello di economia lineare dove quello che viene prodotto viene consumato e gettando: “Parlando di economia circolare non possiamo non pensare all’eco-design (prodotti pensati già a monte per essere riciclati), il recupero e la riduzione degli scarti in fase produttiva e l’utilizzo di energie rinnovabili. L’uso diventa riuso, recupero e condivisione (ad. es il car sharing) e solo nella fase finale avviene il riciclo”.

La commissione Europea ritiene che la circolarità dell’economia sia un prerequisito per la neutralità climatica: applicando i criteri di circolarità alla produzione e al consumo di acciaio, alluminio, plastica, cemento e cibo, si stima un taglio del 45% delle loro emissioni di gas serra.

Silea già attiva nella gestione rifiuti e nella produzione di energia, nella sua visione strategica diventerà fornitore di materie prime seconde (quindi riciclate) alle imprese produttive. Altri progetti di Silea che rientrano nell’ambito dell’economia circolare sono: la misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, il recupero energetico da termovalorizzazione, la produzione di bio-metano da rifiuti organici, il riciclo delle plastiche e il riciclo della carta. Silea è quindi un attore importante dell’economia circolare.

Andrea Ascani Orsini, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato Pietro Antonio D’Alema per l’interessante relazione, e ha donato ai soci Roberto Riva, Maurizio Crippa e Luca Tentori le Paul Harris come segno del loro costante impegno per il club.