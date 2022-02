Alla Questura di Lecco hanno preso servizio nove nuovi agenti

Il Questore di Lecco Alfredo D’Agostino li ha ricevuti ufficialmente oggi

LECCO – L’organico della Questura di Lecco, da oggi, si arricchisce di nove nuovi Agenti della Polizia di Stato, otto neo Agenti provenienti rispettivamente dalle Scuole Allievi Agenti di Alessandria (6 unità), di Campobasso (1 unità) e di Vibo Valentia (1 unità) ed 1 dalla Sottosezione Polizia Stradale di Novara.

Il Questore di Lecco Alfredo D’Agostino li ha ricevuti ufficialmente ed ha augurato loro buon lavoro, invitandoli a dare sempre il massimo nelle diverse mansioni che andranno a svolgere, da affrontare con impegno, professionalità ed entusiasmo, qualità fondamentali da coltivare e mantenere nel tempo, soprattutto per i neo agenti entrati da poco a far parte della grande famiglia della Polizia di Stato, al fine di dare il proprio prezioso contributo alla collettività lecchese in una realtà di non grandi dimensioni, nella quale tuttavia si annidano diverse problematiche, proprie di città di dimensioni più significative.

I nuovi agenti andranno a rinforzare gli organici dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Personale, della Digos e dell’Ufficio Immigrazione della Questura. Il Questore ha inteso anche ringraziare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’attenzione prestata alla realtà lecchese, con l’assegnazione dei citati nove nuovi agenti della Polizia di Stato, parte dei quali in sostituzione di altri destinati ad altra sede; risorse preziose per l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, con la finalità di garantire ai cittadini sicurezza e vicinanza.