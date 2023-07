Allerta meteo Arancione. In arrivo forti temporali e possibili grandinate

Maltempo in arrivo tra oggi (martedì) e domani

Previste anche forti raffiche di vento di oltre 90 km/h

LECCO – Allerta meteo Arancione a partire dal pomeriggio di oggi, martedì, e per tutta la notte fino a domani, mercoledì. Come comunicato da Arpa Lombardia. “Dal tardo pomeriggio di oggi si attende una moderata probabilità di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e alpini, tendenti ad estendersi verso Est e con possibile interessamento delle zone di Alta Pianura nella notte di mercoledì – comunicato da Arpa Lombardia – I fenomeni potranno essere anche strutturati e di forte intensità, caratterizzati da precipitazioni localmente intense, forti raffiche di vento (oltre 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni”.

Come comunicato sempre da Arpa Lombardia: “dalla mattinata di domani (mercoledì, ndr) fenomeni in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio è prevista nuova

instabilità sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali”.

Il Centro Funzionale di Regione Lombardia rivaluterà nella mattinata di domani gli scenari previsionali aggiornati per l’eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

In conseguenza dei fenomenti previsti a carattere di rovescio e/o temporale anche di forte intensità, Arpa Lombardia chiede ai sistemi locali di Protezione Civile di attivare una fase operativa minima di “Attenzione”, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.