Prosegue l’allerta meteo arancione per il maltempo

Dal pomeriggio temporali sul lecchese. SP Lariana chiusa da ieri

LECCO – E’ scattata ieri e prosegue oggi, fino alle 21, l’allerta meteo anche nell’area lecchese per rischio di forti temporali (allerta arancione) con rischio moderato di fenomeni idrogeologici (allerta gialla) che è prolungato alle mezzanotte di domani, venerdì.

Nella giornata odierna è previsto il transito verso Est di una saccatura (area di bassa pressione circondata da aree di alta pressione) che porterà forte variabilità meteorologica e tempo diffusamente perturbato sulla regione nel corso della giornata: probabili temporali di forte intensità su Alpi, Prealpi ed alta pianura, possibili anche sul resto della regione entro sera.

Nel lecchese un temporale di forte intensità dovrebbe fare capolino a metà pomeriggio per insistere fino a sera, con piogge che proseguiranno nel corso della notte.

Proprio a seguito dell’allerta della Protezione Civile, da ieri la Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito lungo la Sp 583 Lariana in entrambe le direzioni di marcia in località Moregallo, lungo il rettilineo del Nautilus (precisamente dal km 41+300 al km 42+700 nel comune di Mandello del Lario) già interessata in passato da fenomeni di smottamento incentivati da cattive condizioni meteorologiche.