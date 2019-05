Tante iniziative per la Festa Popolare dell’Oratorio di Lecco

Una settimana di eventi all’insegna dello stare insieme

LECCO – E’ in programma dal 24 maggio al 2 giugno la Festa Popolare 2019 promossa dall’Oratorio San Luigi di Lecco: una settimana all’insegna dello stare insieme e della solidarietà con un ricco palinsesto di iniziative. L’edizione 2019 è stata presentata quest’oggi, giovedì 2 maggio, dal prevosto di Lecco Mons. Davide Milani insieme al responsabile dell’oratorio Don Filippo Dotti e al coordinatore Alberto Lavecchia.

Il centro città in festa

“Trovo questa festa una bellissima iniziativa, ricca di significati – ha dichiarato Mons. Milani – da sempre l’Oratorio di Lecco intende prendersi cura di quest’area della città, il suo centro, incentivando le relazioni tra le persone che ci vivono e che frequentano l’oratorio, ma questa festa va anche oltre e, mi sento di dire, vuole anche anticipare un po’ quella che sarà l’anima del nuovo oratorio. Sono molto contento di annunciare che tra gli ospiti avremo anche Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ndr), mio amico e grande artista, che aprirà proprio la Festa Popolare venerdì 24 maggio con il suo nuovo spettacolo “Litigar Danzando”, scritto insieme alla moglie Daniela Cristofori“.

Il programma

A Don Filippo e Alberto Lavecchia il compito di illustrare il programma della festa: “Fare festa non è un aspetto secondario per una comunità, anzi, se possibile ne rinforza il senso di appartenenza. L’abbiamo chiamata festa popolare proprio con l’intento di far conoscere e stare insieme le persone di diverse generazioni: le famiglie, i bambini e i ragazzi che frequentano l’oratorio e gli anziani. Con questa iniziativa vogliamo dire che il cancello che c’è a lato della Basilica è aperto ed invita tutti ad entrare”.

La festa come detto si aprirà il 24 maggio con lo spettacolo di Giacomo Poretti e di Daniela Cristofori, un duo che vuole invitare a riflettere sul litigio tra le coppie e su come può essere costruttivo, se affrontato in un certo modo. L’evento è a ingresso libero e si terrà alle ore 21 presso la tensostruttura che sarà allestita per l’occasione in oratorio.

Il 25 maggio si terrà invece una serata musicale in collaborazione con The Shamrock Irish Pub di via Parini, un concerto della band Sons of a Beach Duo.

Il 26 maggio si celebrerà la Festa del Grazie che prenderà il via alle ore 10 con la Santa Messa in oratorio e, a seguire, il pranzo comunitario. Nel pomeriggio visite guidate al Campanile e una partita Vecchie Glorie Gruppo Sportivo Giovanile Lecco. La sera alle 21.30 il recital ‘Pinocchio’ a cura del gruppo Medie.

Il 28 maggio, in collaborazione con il Gsg, la Giornata Giocasport mentre il 29 maggio alle 19.30 gli amanti del burraco potranno sfidarsi al torneo.

Il 30 maggio spazio al Made in Italy con cucina aperta dalle 19.30 con piatto a tema e, a seguire, il concerto della band emiliana Cani Sciolti.

Il 31 maggio il gruppo adolescenti metterà in scena “Cercasi Erede” per una Serata in Famiglia.

Pasta Party e Memorial Carozzi-Sandionigi

Spazio anche allo sport: il 1° giugno la Festa Popolare 2019 organizzerà il Pasta Party in occasione della skyrace Resegup. Il 2 giugno si terrà invece la nona edizione del Memorial Carozzi-Sandionigi: “Abbiamo cambiato formula – ha fatto sapere Alberto Lavecchia – pensando ad un torneo polisportivo di calcio, pallavolo e basket che vedrà coinvolte diverse squadre che dovranno misurarsi in tutti e tre gli sport”. Per regolamento e iscrizioni 348 2534406 (Felicia) festapopolare2019@gmail.com (iscrizioni entro il 26 maggio, costo 10 euro comprensivo di pranzo).