All’ospedale di Lecco è arrivata una Befana speciale

Un pomeriggio tra i reparti per Marco Beretta e amici

“Insieme ai dolci abbiamo voluto portare un po’ di spensieratezza”

LECCO – Un pomeriggio di allegria e spensieratezza. Con questo unico scopo Marco Beretta, proprietario del bar Manzoni in centro Lecco, e alcuni amici hanno festeggiato l’Epifania tra i reparti dell’ospedale Manzoni.

“L’idea è del mio amico Alessandro Crimella, abbiamo lanciato un messaggio in Facebook per trovare persone disponibili a venire con noi nel reparto di Pediatria per portare, insieme ai dolci, un po’ di spensieratezza – racconta Marco Beretta, per tutti Berry -. All’appello ha risposto Manuela Longhi che ha interpretato il ruolo di Befana in maniera magistrale, è stata davvero bravissima per la gioia di grandi e piccini”.

D’accordo con l’ospedale, l’allegra compagnia si è fatta guidare tra i reparti: “Il personale dell’ospedale è stato davvero gentile e disponibile, l’idea era quella di andare solo in pediatria ma la cosa si è allargata e abbiamo portato caramelle e dolci anche in pronto soccorso, in ortopedia, alla reception… E’ stata una iniziativa semplice con cui abbiamo voluto regalare qualche minuto di spensieratezza a chi vive un momento di difficoltà”.

A volte basta davvero poco per portare un po’ di gioia e non è escluso che Beretta e compagni non ripetano questa bella esperienza anche in altre occasioni: “E’ stato fatto tutto con molta semplicità: siamo tutti ragazzi fortunati e abbiamo pensato di condividere la nostra gioia con gli altri, anche solo per qualche momento. Siamo entrati in ospedale alle 14.30 e siamo usciti alle 20, alla fine eravamo tutti stanchi ma gratificati, è stata un’esperienza molto bella”.