Alpini. La sezione di Lecco è pronta a festeggiare il centenario

Sabato 26 marzo l’assemblea annuale dei delegati

Il presidente Marco Magni: “Stiamo lavorando a 360 gradi per il centenario e per il raduno del 2° raggruppamento”

LECCO – Per gli Alpini di Lecco si avvicina l’assemblea annuale dei delegati in programma sabato 26 marzo. Un appuntamento importante che servirà sia per tracciare un bilancio che per guardare al futuro, in particolare a un 2022 importante visto che la sezione di Lecco festeggerà l’importante anniversario del centenario.

Già presentato nei mesi scorsi il logo celebrativo dello storico traguardo, creato da Alessio Famlonga (grafico professionista e Alpino del gruppo di Costamasnaga), che racchiude il campanile della basilica di San Nicolò e il Resegone, simboli distintivi della città di Lecco, insieme all’immancabile penna nera, al numero “100” e al tricolore.

Marco Magni, presidente dal 2013, guiderà la sezione anche attraverso questo importante anno dopo un periodo tutt’altro che facile per le note vicende legate alla pandemia e che hanno visto anche gli Alpini lecchesi impegnati in prima linea per far fronte all’emergenza covid e stare accanto alla popolazione.

“Anche in quest’ultimo anno la sezione ha lavorato bene con tutti i propri gruppi sia a livello territoriale che a livello nazionale – ha detto Marco Magni -. Le nostre attività, come quelle di tutte le associazioni, hanno risentito dell’emergenza legata al covid però l’impegno non è mai mancato e abbiamo fatto ciò che le normative consentivano. Importante è stato l’impegno sul fronte dell’emergenza sanitaria, soprattutto con l’Unità di Protezione Civile i cui volontari si sono messi a disposizione per il supporto agli hub vaccinali. Insomma, nella nostra modesta disponibilità, abbiamo cercato di fare la nostra parte a livello locale ma non solo”.

Anche durante il covid la sezione e i vari gruppi hanno cercato di rimanere il più possibile uniti: “Non è stato semplice: come per tutti il distanziamento sociale e l’impossibilità di fare attività hanno pesato. Adesso però è arrivato il momento di ripartire e cercare di tornare alla normalità il prima possibile”.

Il 2022 è un anno speciale per la sezione di Lecco dell’Ana che festeggerà 100 anni: “Stiamo lavorando a 360 gradi per celebrare degnamente questo importante traguardo. A tempo debito comunicheremo i vari appuntamenti del programma. Siamo anche impegnati nell’organizzazione del raduno del 2° raggruppamento Lombardia ed Emilia Romagna che doveva svolgersi nel 2020 ed è stato rimandato, proprio a causa della pandemia (si svolgerà a Lecco il 22 e 23 ottobre)”.

Sarà un anno impegnativo ma gli Alpini lecchesi hanno sempre dimostrato vivacità e voglia di fare: “La nostra è una sezione attiva sotto tutti i punti di vista partendo proprio dai gruppi che sono 71 sul nostro territorio – ha concluso Magni -. La nostra è una sezione viva e durante tutti gli anni della mia presidenza posso dire di aver sempre riscontrato una grande partecipazione da parte di tutti”.