Anas: dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

In vigore anche su alcuni tratti della statale 36

Obbligo valido anche sulla nuova Lecco-Ballabio

LECCO – Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Lombardia maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Per quanto riguarda il nostro territorio, l’obbligo in vigore dal 15 novembre interesserà la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” da Trivio del Fuentes (km 96,700) al confine di Stato (km 149,560), la SS 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina” da Lecco (km 0) a Ballabio (km 9,015)

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e si estende al di fuori del periodo previsto in caso di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

L’obbligo di gomme da neve (o catene a bordo) dal 15 novembre può essere previsto anche fuori dai centri abitati, e in alcuni casi, secondo le indicazioni dei vari comuni, anche nei centri abitati.