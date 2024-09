Apertura Straordinaria Ufficio Carte d’Identità per minori

Posti disponibili 14 solo su prenotazione

Giovedì 26 settembre l’Ufficio Carte d’Identità sarà eccezionalmente aperto nel pomeriggio per il rilascio delle carte d’identità ai cittadini minorenni e ai loro genitori

LECCO – Il Comune di Lecco ha annunciato l’apertura straordinaria dell’Ufficio Carte d’Identità per facilitare il rilascio di nuove CIE (Carte d’Identità Elettroniche) ai cittadini minorenni. L’apertura è fissata per il 26 settembre 2024, dalle 14:00 alle 16:00, e sarà dedicata esclusivamente ai minori con un documento scaduto o in scadenza entro il 31 ottobre 2024.

Un’occasione anche per i genitori, i quali, se in possesso di un documento scaduto o prossimo alla scadenza, potranno richiedere l’emissione immediata della propria carta d’identità elettronica. Una possibilità utile per evitare lunghe attese e completare in un unico appuntamento il rinnovo per tutta la famiglia.

Per partecipare a questa iniziativa, sarà necessario prenotarsi inviando un’email a cie@comune.lecco.it entro martedì 24 settembre. Nella richiesta devono essere fornite le generalità complete del minore (nome, cognome, data di nascita) e la data di scadenza del documento. L’Ufficio risponderà confermando l’appuntamento, specificando l’orario preciso in cui i genitori, insieme al minore, dovranno presentarsi. È importante ricordare che, in caso di assenza di uno dei genitori, sarà necessario presentare il consenso all’espatrio del genitore mancante, corredato dal relativo modulo e da una fotocopia del documento di riconoscimento.

I posti disponibili per l’iniziativa sono limitati, con un massimo di 14 appuntamenti complessivi, quindi si consiglia di affrettarsi per assicurarsi una delle slot disponibili.