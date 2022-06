Area ex Faini: un nuovo progetto per ‘aprire’ l’oratorio alla città

Contributo da 1,2 mln dal bando “Emblematici” per nuovi interventi all’oratorio.

Il prevosto: “Una piazza aperta alla città, punto di incontro per le generazioni”

LECCO – Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la provincia di Lecco, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni da Regione Lombardia.

Tra questi c’è anche un progetto per l’area ex Faini in capo alla Parrocchia di San Nicolò che ha ottenuto un contributo complessivo di 1,2 milioni di euro. Si tratta di un nuovo intervento che va ad aggiungersi al precedente per la riqualificazione dell’oratorio di cui sono già stati avviati da tempo i lavori.

Il progetto è denominato ‘Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche, generazioni’.

“E’ un progetto che va ad integrarsi con quello del nuovo oratorio – spiega il prevosto, mons. Davide Milani – non solo dal punto di vista edilizio, ma soprattutto dal punto di vista educativo, con la realizzazione di una piazza aperta alla città dove si possano incontrare generazioni diverse”.

Un’apertura non solo simbolica: l’intervento prevedrebbe la demolizione di alcune delle mura esterne che contornano oggi l’oratorio, come sul lato di via Ongania. “Faremo in modo che da fuori che si possa vedere l’area all’interno – spiega il prevosto – prevedendo un accesso fruibile da tutti almeno in alcune ore della giornata. Una piazza presidiata che sia un riferimento dal punto di vista della socialità”.

Nel frattempo proseguono i lavori per il nuovo oratorio, avviati nel gennaio del 2021 (vedi articolo) e di cui si prevede il termine entro il 2023. Il piano complessivo è quello del Nuovo Centro di Comunità San Nicolò di cui fa parte anche la nuova Casa della Carità.

Gli altri interventi finanziati dal bando nel lecchese

Attraverso il bando “Emblematici” ha ricevuto 3,5 milioni euro il progetto presentato da UniverLecco-Sondrio per la promozione insediamenti universitari nelle Province di Lecco e Sondrio, che punta alla promozione dell’attività motoria negli individui di tutte le età e in qualsiasi stato di salute psico-fisica, sia come strumento di prevenzione (mantenimento di un ottimale stato di salute) sia come strumento terapeutico atto al recupero delle funzioni motorie e cognitive compromesse nei soggetti fragili.

Il Comune di Olgiate Molgora con il progetto Greenway dei due parchi – Vivere il territorio, ha ottenuto un contributo di 1,9 milioni di euro da Regione Lombardia localizzato nel territorio dei comuni di Olgiate Molgora, Brivio, Airuno e Merate con due obiettivi, uno legato alla promozione di una mobilità locale sostenibile e del cicloturismo, l’altro mirato alla valorizzazione e al potenziamento di esperienze di inclusione sociale.

Infine la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera con il progetto ‘Costruire un futuro – recupero del sistema turistico della Valvarrone’, ha ottenuto un contributo di 1,4 milioni di euro (di cui 450.000 da Fondazione Cariplo e 950.000 da Regione Lombardia) con l’obiettivo di sviluppare il sistema turistico della Valvarrone valorizzando le strutture che possono offrire nuove attrattive in un’area marginale della provincia di Lecco, fuori dai percorsi e processi di sviluppo turistici, che ha subito una decrescita della popolazione, con ricadute negative sulle attività di prossimità, sul presidio del territorio e sulla continuità delle tradizioni della valle.

Rossi: “Iniziative che miglioreranno l’attrattività del territorio”

“Si tratta di quattro iniziative di grande rilevanza che contribuiranno a innalzare l’attrattività di tutto il Lecchese e permetteranno di migliorare la quotidianità e, più in generale, la qualità della vita dei suoi abitanti”.

Con queste parole Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia e responsabile del Tavolo territoriale di Lecco, ha commentato l’approvazione dei quattro ‘Progetti Emblematici’ per la provincia di Lecco, selezionati da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Iniziative del valore di 8 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati con fondi regionali.

“Sport, sostenibilità, inclusione sociale e sviluppo del benessere psicofisico dei cittadini, insieme alla valorizzazione delle radici culturali locali e del turismo – ha aggiunto – contribuiranno al rilancio di un territorio meraviglioso, conosciuto e amato in tutto il mondo”.