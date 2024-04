L’Asst di Lecco organizza un open week sulla Salute della Donna

Al via la nona edizione dell’evento dal 18 al 24 aprile

Obbiettivo: informazione, prevenzione e cura al femminile

LECCO/MERATE: In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la ASST di Lecco, in collaborazione con Fondazione Onda ETS, organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week.

Gli incontri si terranno all’Ospedale A. Manzoni di Lecco e al San Leopoldo Mandic di Merate.

“Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. “Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”.

Antonio Pellegrino, Direttore della Ostetricia e Ginecologia della Asst di Lecco: “Anche quest’anno la Asst di Lecco, particolarmente attenta ai bisogni di salute della donna e dopo il successo delle iniziative proposte lo scorso anno, partecipa a questa iniziativa. Le proposte saranno articolate su più giorni e con l’impegno di ostetriche e ginecologi. Teniamo particolarmente ai temi che abbiamo deciso di trattare ed essi verranno affrontati presso il presidio di Lecco e di Merate. All’Osedale A. Manzoni Lecco parleremo di contraccezione, la cura di sè dopo il parto e la sessualità consapevole per i ragazzi. Al San Leopoldo Mandic affronteremo il tema della diagnosi prenatale e della contraccezione.”

QUI PER LA LOCANDINA E IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI