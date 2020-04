Attivo il “Telefono Amico”, dalle parrocchie di Lecco un servizio di ascolto

L’iniziativa della Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco

Volontari a disposizione per combattere la solitudine della quarantena

LECCO – Un gruppo di volontari pronti ad ascoltare e dialogare con quanti, costretti nelle proprie case a causa dell’emergenza sanitaria, faticano a trovare qualcuno con cui “scambiare quattro chiacchiere”.

E’ il “Telefono amico – Una voce fraterna” avviato da oggi, lunedì 6 aprile, dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario.

L’iniziativa è gratuita e segue di qualche giorno l’attivazione da parte delle parrocchie di San Nicolò, Pescarenico e Porto di altri due servizi per sostenere chi è in difficoltà: la consegna della spesa a domicilio per gli over 65 e per chi ha problemi ad uscire in autonomia da casa; la raccolta benefica di generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà.

“I volontari, opportunamente scelti e formati – spiegano dalla parrocchia – non intendono dare supporto psicologico – semplicemente vogliono offrire una voce fraterna ed amica, dialogando e impegnando fruttuosamente del tempo”.

Per colloquiare con un volontario di “Telefono amico – Una voce fraterna” basta telefonare al numero 0341 282403 (segreteria della Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco) nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.