Auser Lecco riprende il trasporto anziani “con prudenza e in sicurezza”

Sospesi nella fase di emergenza sanitaria, riprendono i trasporti sociali dell’Auser

Allestiti i mezzi con pannelli divisori e protezioni individuali

LECCO – Rispondendo alle tante necessità e domande pervenute negli ultimi giorni dal territorio, Auser Provinciale Lecco ha deciso di riprendere con prudenza gli accompagnamenti di trasporto sociale presso ospedali e case di cura in tutto il territorio provinciale, sospesi in via precauzionale negli ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid-19.

Per permettere la ripresa in sicurezza di questo e di tutti gli altri servizi, oltre alla necessaria azione di coordinamento da parte dei suoi uffici, l’associazione, spiegano “ha attuato tutte le misure in grado di salvaguardare la salute sia dei suoi collaboratori che degli utenti. Garantiti ai volontari e a tutti i collaboratori i dispositivi di protezione individuali quali mascherine, disinfettanti, guanti. Collocati inoltre sui suoi 38 mezzi pannelli divisori in Lexan, speciale materiale infrangibile in policarbonato, in modo evitare contatti tra gli autisti e le persone accompagnate e offrire massima protezione dal contagio”.



Per Auser provinciale di Lecco “è essenziale attuare ogni misura per combattere la diffusione del virus e permettere lo svolgimento in totale sicurezza di tutti i servizi, a partire dagli accompagnamenti sociali, uno dei servizi più richiesti da parte di anziani e persone fragili non autosufficienti”.

Intanto venerdì 5 giugno alle 16.00 sul lungolago di Dervio, presso il centro Vela, i volontari Auser daranno l’ultimo saluto a Massimo Bozino, presidente dell’Auser di Dervio, scomparso poche settimane fa.