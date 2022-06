L’ATS dopo le analisi promuove 20 spiagge su 22

LECCO – Buone condizioni per le acque del lago, ramo lecchese. L’ATS Brianza, dopo le consuete analisi, ha promosso 20 spiagge su 22.

Restano temporaneamente non balneabili: la spiaggia della Malpensata (non accessivi per motivi di sicurezza) e la spiaggia di Olgio (LC – 18) per una fioritura algale da cianobatteri, dove è in corso una verifica. Pollice alzato invece per tutte le altre spiagge lecchesi.

ATS Brianza, data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, ribadisce che: “in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi”.

Aggiungendo: “E’ comunque buona norma, a tutela della salute, adottare i seguenti comportamenti: evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione; fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa; sostituire il costume dopo il bagno”.

ATS Brianza ricorda inoltre che “il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali. Pur non costituendo, le dermatiti in questione, un serio pericolo per la salute, si ritiene opportuno segnalare il fatto al fine di informare la popolazione”.