Bando Emblematici: 430.000 euro destinati a iniziative per il territorio e la comunità

Presidente Fondazione Cariplo: “Promuovere comunità per costruire un futuro dove nessuno sia escluso”

Le domande di contributo dovranno essere formalizzate entro il 14 ottobre 2022

LECCO- Anche quest’anno Fondazione Cariplo promuove “Interventi Emblematici Provinciali”, per i quali sono stati stanziati 5.200.000 euro, di cui 431.000 per il territorio della Provincia di Lecco.

Ancora una volta la Fondazione Comunitaria del Lecchese collaborerà con Fondazioni di comunità: il loro supporto sarà cruciale per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio delle province interessate.

Lo scopo delle iniziative emblematiche è quello di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico sul territorio. Si prediligono, quindi, interventi che possano portare avanti il miglioramento di comunità coese e solidali, il benessere sociale ed economico dei cittadini, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Giovanni Fausti, Presidente Fondazione Cariplo, spiega le motivazioni delle iniziative: “In questo particolare momento il contributo per gli Interventi Emblematici Provinciali vuole essere occasione per la ripartenza di tutta la comunità attorno ad alcuni progetti trainanti, che sappiano aggregare e attivare energie e competenze, creando coesione e valore per le persone e il territorio”.

Per il territorio lecchese questa è una grande opportunità di creare e rafforzare la propria comunità di appartenenza. “Con gli emblematici provinciali Fondazione Cariplo offre al nostro territorio importanti risorse- spiega Maria Grazia Nasazzi, Presidente Fondazione Comunitaria del lecchese– è un’occasione per potenziare la capacità progettuale che è il motore delle nostre realtà provinciali lombarde”.

Le domande di contributo dovranno essere formalizzate on-line direttamente attraverso il

sistema informatico di Fondazione Cariplo entro le ore 17:00 del giorno 14

ottobre 2022

Si invitano le organizzazioni proponenti a prendere contatti con gli uffici della Fondazione comunitaria del Lecchese in fase di stesura del progetto, in modo da confrontarsi preventivamente con la Fondazione di Comunità per presentare progetti in linea con gli obiettivi del bando e corredati di documentazione corretta ed esaustiva

Il testo del Bando Emblematici Provinciali Lecco 2022 e le istruzioni operative sono disponibili sul sito della Fondazione comunitaria del Lecchese