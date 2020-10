Beppe Mambretti positivo al Coronavirus: “Supererò anche questa”

Il portavoce di Lecco Merità di Più, Beppe Mambretti positivo al Covid

“Provi paura per la prima volta. Te lo senti addosso”.

LECCO – “Quello che pensavo non dovesse toccare a me invece è toccato…” A scrivere, in un post in Facebook, è Beppe Mambretti, portavoce in campagna elettorale di Lecco Merità di Più oltre che presidente della Carovana del Sorriso, associazione che promuove interventi umanitari in Africa.

“A marzo quando eravamo per le strade in pieno lockdown a dare una mano forse pensavamo di avere acquisito una sorta di immunità, invece…”

“Te lo senti addosso – racconta Mambretti – ti pesa, ti affatica, cerchi di rintracciarlo, cerchi di monitorarlo con il saturimetro e il termometro, avvisi chi hai incontrato. Per la prima volta provi paura pensando che solo 7 mesi in una colonna sonora di campane e ambulanze’ e tre cari volati via, tu eri riuscito a schivarla”.

“Poi apri il cellulare e scopri dai social che il tuo amico Italo Direttore del Secolo d’Italia è ricoverato allo Spallanzani insieme alla sua compagna Giusi che durante il periodo di lockdown era partita per la val Brembana a sostituire un medico base. Allora partono i messaggi e ci si fa compagnia. Non è una consolazione ma la consapevolezza che nessuno è immune. La serata finisce con una bella riunione in zoom di lista. Dove 31 voti per il concorrente non hanno fatto perdere entusiasmo e voglia di andare avanti… anzi ieri sera la comunità politica si è pure allargata…. Ma quando finisce la riunione sei distrutto…”

“Non vedo l’ora che termini questo incubo perché per tornare alla normalità della vita, con la mia famiglia e all’impegno civico e tornare ad abbracciare 25 doni di Dio sotto il Kilimangiaro che grazie a la carovana del sorriso onlus (pagina Ufficiale) fanno parte della mia vita e che questa pandemia mi ha allontanato da giusto un anno… Ma supererò anche questa pur sapendo che è un nemico invisibile….”