Bione, nuovo anno e nuova gestione. Obiettivi: continuità e miglioramento del servizio

Da gennaio “In Sport” prende il testimone della gestione del centro sportivo Bione

Contratto fino al 31 agosto 2022 in attesa della riqualificazione degli impianti

LECCO – Da mercoledì 1 gennaio 2020, il Centro Sportivo Comunale Al Bione di Lecco sarà gestito dalla società In Sport S.R.L. S.S.D che prende il testimone da Sport Management, per diversi anni gestore degli impianti.

La gara di assegnazione del servizio si era svolta lo scorso settembre e prevede la gestione del centro per i prossimi 2 anni e 8 mesi, con scadenza il 31 agosto 2022.

Tale contratto, avevano già spiegato dal Comune, si interromperà anticipatamente all’atto dell’individuazione del soggetto che attiverà gli interventi riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo comunale previsti dal project financing .

Oggi al nuovo gestore spetterà la manutenzione ordinaria degli impianti, al Comune gli interventi straordinari.

L’amministrazione comunale nelle scorse settimane ha già avviato i lavori per i nuovi spogliatoi dei campi da calcio, il rifacimento in sintetico del manto del campo 1 e della pista di atletica.

“Diamo il benvenuto a In Sport, nuovo gestore del centro sportivo comunale Al Bione – commenta l’assessore Roberto Nigriello – Obiettivo comune e della società e della nostra amministrazione è quello di dare continuità al servizio nonché di migliorare ancora di più l’offerta di un centro che, come sappiamo, ha un bacino d’utenza che supera i confini della città. Ci aspettiamo una gestione in grado di soddisfare le esigenze dei numerosi e variegati utilizzatori e delle associazioni che vivono quotidianamente la nostra struttura sportiva comunale”.

Il nuovo gestore

In Sport – Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI è una società lombarda, con esperienza ultra-trentennale nel settore e più di 20 centri in 3 regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto) nella gestione di impianti sportivi natatori e polifunzionali.

“Siamo molto contenti di poter iniziare questa nuova avventura in una città importante come Lecco – dichiara Paolo Mele, Amministratore Delegato di IN SPORT – Il nostro obiettivo è restare per tanti anni in questa struttura, riconosciuta ed espressione di tutto il territorio. Ho sempre apprezzato questo impianto per dimensioni e polifunzionalità, sono quindi convinto che metteremo a disposizione dei cittadini il miglior servizio possibile lavorando sodo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre realtà cittadine, per raggiungere questo risultato”.

La ripartenza del Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco rappresenta anche un’occasione di lavoro. L’intenzione di In Sport è di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per confermare il personale che faceva parte dello staff precedentemente, valutando anche l’ampliamento dell’organico attraverso un processo di selezione tra le professionalità del territorio.

Conferme e novità

Con l’avvio di tutte le attività sportive delle aree “piscina e palestra” secondo il modello In Sport, saranno proposti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – corsi di nuoto per tutte le età, il nuoto agonistico e il nuoto guidato, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, corsi di acquafitness, corsi di fitness e abbonamenti open; nonchè attività ricreative e camp multisport nei periodi festivi.

Verrà introdotto, come per le altre località dove è presente In Sport, il progetto Movement, un programma rivolto a tutti e per tutte le età basato sul “movimento” inteso come lotta alla sedentarietà e strumento di salute, che si concretizza attraverso l’organizzazione di eventi totalmente gratuiti incentrati sul benessere, divertimento e socializzazione. Questo progetto abbraccia sempre iniziative benefiche e di solidarietà promosse e sostenute sul territorio attraverso il nuovo brand “In Sport Loves People – allenati a far del bene”.

Saranno inoltre attivate collaborazioni con il territorio, le associazioni che lo rappresentano, le istituzioni scolastiche e sociali e infine saranno organizzati eventi come Open Day e trofei di nuoto.

Attenzione alle chiusure

Dopo Natale e Santo Stefano, in questo periodo di festività il centro sarà chiuso anche martedì 31 dicembre, mercoledì 1 gennaio, lunedì 6 gennaio 2020.

Inoltre, dal 24 dicembre la piscina, la sala pesi e i campi da tennis sono chiusi per permettere la dismissione degli impianti per il cambio di gestione. Lo ha fatto sapere già nei giorni scorsi Sport Management.

La riapertura è prevista per il 2 gennaio

Corsi e iscrizioni

Sul proprio sito istituzionale, il Comune ha fatto sapere che i nuovi corsi partiranno il 7 gennaio. Sarà possibile ricevere informazioni su tutti i corsi e iscriversi, recandosi alla segreteria del Centro nei seguenti giorni:

giovedì 2 gennaio dalle 15 alle 20

venerdì 3 gennaio dalle 9 alle 20

sabato 4 gennaio dalle 9 alle 18

domenica 5 gennaio dalle 9 alle 13

lunedì 6 gennaio dalle 9 alle 13

Il programma delle attività sarà disponibile presso la segreteria del Centro Sportivo, sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e alla pagina Facebook “In Sport Lecco”, dove verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti. Per informazioni è possibile scrivere a lecco@insportsrl.it – sport@comune.lecco.it