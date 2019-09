Bione, nuovo bando di gestione in attesa della riqualifica

La nuova gara ‘allunga’ la gestione temporanea del centro sportivo

L’assessore Nigriello: “Garantiamo continuità al servizio”

LECCO – Il 10 ottobre sarà una data importante per capire il futuro del Bione: quel giorno scadrà il termine per la presentazione delle offerte degli interessati alla riqualificazione del centro sportivo.

L’attuale contratto di gestione, affidata alla Sport Management, terminerà invece il 31 dicembre di quest’anno, motivo per cui il Comune di Lecco ha deciso di bandire una nuova gara per garantire, senza soluzione di continuità, una regolare ed efficiente gestione della struttura sportiva.

Il nuovo affidamento prevedrebbe una gestione al massimo fino al 31 agosto 2022. Tale contratto, fanno sapere dal Comune, si interromperà anticipatamente all’atto dell’individuazione del soggetto che attiverà gli interventi riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo comunale previsti dal project financing .

“Non abbiamo perso tempo: dopo gli interventi di adeguamento finalizzati all’aggiornamento delle certificazioni di sicurezza degli impianti per un totale di 154 mila euro, il rinnovamento dell’impianto fognario, l’attivazione dei lavori, ancora in corso, al campo da calcio numero 1, agli spogliatoi dei campi 2/3 e 4/5 e alla pista d’atletica per un totale complessivo di 2.810 mila euro, ecco un ulteriore tassello del puzzle che intende restituire un nuovo volto a una struttura sportiva di imprescindibile importanza” spiega l’assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello.

“Funzionale ad assicurare continuità al servizio nella fase di individuazione di un operatore economico interessato alla riqualificazione complessiva e alla valorizzazione del centro – prosegue Nigriello – il bando di gestione e il relativo affidamento del servizio con il termine precauzionale indicato costituiscono un nuovo fondamentale step che va nella direzione che abbiamo con determinazione intrapreso”.