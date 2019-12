Brindisi e doni, a Lecco l’aperitivo solidale dei Giovani di Confcommercio

L’iniziativa solidale nata 16 anni fa a Milano si è tenuta a Lecco giovedì sera

Raccolti i doni da consegnare ai bimbi della Nostra Famiglia e a quelli ricoverati negli Ospedali di Lecco e Merate

LECCO – Un aperitivo solidale di Natale per portare un sorriso e serenità ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria degli Ospedali Manzoni e Mandic e ai piccoli utenti della Nostra Famiglia di Bosisio Parini. E’ l’iniziativa del Gruppo Giovani di Confcommercio che giovedì sera si sono riuniti presso la sede di Lecco per un momento conviviale votato alla solidarietà.

L’iniziativa è nata diversi anni fa (16 per l’esattezza) da un’idea di Federico Gordini, oggi Presidente Regionale del Gruppo Giovani Confcommercio, e fino allo scorso anno si teneva proprio nel capoluogo lombardo. Lecco è la prima Provincia in regione ad avere ospitato l’evento, come spiegato con grande soddisfazione dal Presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco Mattia Maddaluno: “Se possiamo regalare un sorriso in più a tanti bambini è grazie all’intuizione e al gran cuore di Federico Gordini, presidente regionale del Gruppo Giovani, che dopo la sua elezione ha proposto di rendere l’aperitivo solidale da lui ideato ‘itinerante’ nelle diverse province lombarde”.

Durante la serata di giovedì tutti i partecipanti hanno potuto prendere l’aperitivo portando in cambio alcuni doni che il Gruppo Giovani consegnerà, personalmente, la prossima settimana, il 17dicembre alla Nostra Famiglia e il 23-24 dicembre agli Ospedali di Lecco e Merate. Destinatari dei doni i bimbi ricoverati. Durante la serata, che ha visto anche alcuni momenti musicali di intrattenimento, è intervenuto anche il presidente Regionale Federico Gordini.

“Sono particolarmente emozionato per la vostra risposta a questo progetto: basta guardare il vostro albero per rendersene conto” ha dichiarato “L’idea è nata 16 anni fa: insieme alla mia migliore amica volevamo fare qualcosa per gli altri. Volevamo una beneficienza vera: però non volevamo che ci fossero dei soldi ma soltanto regali. Da 16 anni Gift è il mio Natale, è il 23 e 24 dicembre passato con tanti amici nelle strutture ospedaliere o nelle case famiglia. Si tratta di una esperienza straordinaria che restituisce i valori autentici rispetto a una vita fatta di corse, di budget e fatturati. Ringrazio Confcommercio Lecco per la straordinaria accoglienza: il 18 saremo a Como grazie a Davide Carnevali (presidente Gruppo Giovani di Como, ndr) che è qui con noi questa sera, mentre il 19 saremo a Palazzo Città di Lombardia per l’evento milanese ma che sarà anche la sintesi della iniziativa. Mi auguro che questa diventi per la vostra Confcommercio una tradizione: questo momento di scambio degli auguri è molto bello, ma vi assicura che sarà ancora più bello il momento in cui distribuirete questi regali ai bambini”.

“Natale è spesso tempo di bilanci e passarlo con le persone a cui si vuole bene è sempre meraviglioso – ha aggiunto Maddaluno – Personalmente credo che si debba sempre dare un occhio a chi non passa un Natale come il nostro. Noi, chi più chi meno, siamo persone fortunate: “restituire” quello che la vita lavorativa e affettiva ci ha dato non è un obbligo ma un piacere. Ringrazio tutta la struttura di Confcommercio a partire dal direttore Alberto Riva e la squadra del mio consiglio Nicolò, Stefania, Andrea e Francesca”.