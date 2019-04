L’esponente del Comune fischiato alla festa della Calcio Lecco

Costretto a lasciare il palco della piazza

LECCO – Fischi, urla e anche insulti. “Se non se ne va lui, ce ne andiamo noi” avrebbe detto un ultras rivolgendosi al presidente Di Nunno e al vice Angelo Battazza. A finire al centro delle contestazioni dei tifosi blucelesti è l’assessore comunale Corrado Valsecchi.

“Oggi è una giornata di festa e non di polemica, è un giorno di festa per tutti ” ha tentato di intervenire Valsecchi dal palco di piazza Garibaldi che ha ospitato i festeggiamenti per la promozione della Calcio Lecco. “Il Comune di Lecco ha fatto di tutto per dare una mano alla squadra e il presidente lo sa” Ancora fischi e di nuovo insulti, con l’assessore costretto a lasciare il palco per placare la tensione tra le scuse del presidente Paolo Di Nunno.

IL VIDEO

I tifosi contestano al Comune di Lecco di non essere intervenuto quando la squadra di casa ha rischiato di fallire, prima dell’arrivo dell’attuale dirigenza.

“Mi sono mobilitato personalmente nel trovare sponsor per la società – si è sfogato Valsecchi dietro le quinte – e abbiamo rimesso a nuovo lo stadio grazie al progetto di volontariato dei migranti. E’ stato sempre il Comune a concedere la piazza per la festa”.