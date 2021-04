Una giornata di apertura per i richiami agli Over 80 che avevano ricevuto la prima dose

Gli anziani che già si sono vaccinati al Lavello non dovranno andare altrove per il richiamo

LECCO – Si riaprono, esclusivamente per i richiami, le porte del centro vaccini allestito al palazzetto dello sport del Lavello a Calolziocorte. Lo scorso 1° aprile poco meno di 150 Over 80 della Valle San Martino e dell’Olginatese avevano potuto effettuare la primo dose di vaccino nel centro allestito dal comune di Calolziocorte (insieme ai comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino, Vercurago, Carenno e Erve) per andare incontro alle esigenze e agevolare la popolazione più anziana.

Oggi, ha fatto sapere l’assessore Cristina Valsecchi, è arrivata la conferma che coloro che hanno ricevuto la prima dose al palazzetto del Lavello effettueranno il richiamo nel medesimo lungo: “Il centro sarà aperto per una sola giornata, giovedì 29 aprile, esclusivamente per gli Over 80 che hanno ricevuto la prima dose lo scorso 1° aprile – ha detto Cristina Valsecchi che si occupa del coordinamento dei volontari -. Le modalità di accesso sono le medesime della scorsa volta. Il centro sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18″.