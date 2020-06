Campagna “Aiutiamoci”, interventi per il riavvio in sicurezza di servizi sociali e aggregativi

La raccolta ha raggiunto la somma di 4.312.608 euro

Donazioni da Standard Chartered Bank, arbitri e Guinea Bissau

LECCO – La raccolta fondi “Aiutiamoci” organizzata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese ha raggiunto la somma di 4.312.608 euro da 8.605 donatori.

In arrivo una modifica per il fondo “Aiutiamoci”

“Gli interventi del Fondo ‘Aiutiamoci’ legati alla fase di emergenza sanitaria si sono ormai

conclusi, ma i bisogni del territorio lecchese non sono certo terminati. Per questo motivo i promotori del Fondo stanno predisponendo una nuova fase di interventi dedicata al riavvio in sicurezza dei servizi sociali ed aggregativi, con particolare attenzione alle proposte estive per prima infanzia, minori e disabilità. Nei prossimi giorni verranno resi noti i nuovi obiettivi della campagna Aiutiamoci”.

Le ultime donazioni pervenute

La Standard Chartered Bank di Londra ha effettuato una donazione di 30.000 dollari a favore del Fondo Aiutiamoci. La donazione si è concretizzata grazie ad una collaboratrice della banca che ha proposto il Fondo “Aiutiamoci” come particolarmente meritevole di sostegno. La Standard Chartered Bank fornisce servizi a privati, imprese e governi. La sede centrale è in Gran Bretagna, ma la banca opera in 70 paesi del mondo e le principali filiali sono in Asia, Africa e Medio Oriente. In Italia la Standard Chartered Bank è conosciuta dal grande pubblico in quanto main sponsor della squadra di calcio del Liverpool. La Fondazione comunitaria ringrazia sentitamente la banca per il prezioso aiuto e la collaboratrice per avere avanzato la candidatura del Fondo “Aiutiamoci”.

La sezione Arbitri di Lecco, con i suoi associati, ha deciso di devolvere al Fondo “Aiutiamoci” la diaria e il rimborso spese dell’ultima gara arbitrata prima della sospensione dei campionati. Gli arbitri coinvolti hanno devoluto la cifra a loro assegnata, pari a 1.123 euro. La Fondazione ringrazia gli arbitri lecchesi per questo bellissimo gesto.

L’Associazione Emigranti di Origine della Guinea Bissau (A.E.O.G.B.) di Bulciago ha contattato la Fondazione per una donazione di 250 euro a favore del Fondo “Aiutiamoci”. Il Presidente dell’associazione, sig. Simao Joao Insumbdo, ha sottolineato che questa donazione vuole testimoniare la vicinanza alla comunità lecchese da parte di tutti i suoi associati. L’ A.E.O.G.B. è una realtà viva e ben inserita nel territorio lecchese e conta oltre 70 iscritti. Il gruppo è nato ufficialmente nel dicembre 2010 per aiutare i connazionali a reperire fondi per celebrare le esequie funebri dei parenti deceduti in Italia e per trasferire poi le salme alla famiglia d’origine in patria. Al Presidente Insumbdo e a tutti i membri dell’associazione va il più sentito ringraziamento da parte della Fondazione comunitaria del Lecchese.

La campagna prosegue

Per effettuare donazioni alla Campagna “Aiutiamoci” bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 presso Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e

“modulistica/consenso dati donatore”. Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123