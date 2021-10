Campagna antinfluenzale al via da metà ottobre

A fine mese si aprono le prenotazioni del vaccino contro l’influenza

Ma già da metà ottobre, conferma Regione, possibile negli ambulatori dei medici

LECCO – Sta per entrare nel vivo una nuova campagna vaccinale, quella contro l’influenza: in questi giorni, per gli anziani e immunodepressi che si sottopongono alla terza dose di vaccino anti-Covid, è possibile ricevere anche il vaccino contro l’influenza ma a breve partirà la campagna antinfluenzale vera a propria.

“Per quanto riguarda l’offerta del vaccino antinfluenzale (non in abbinamento con il vaccino anti Covid-19) – spiega una nota di Regione Lombardia – la prenotazione sarà possibile a partire dal 28 ottobre, su una piattaforma informatica dedicata, nel centro più vicino”.

L’offerta gratuita sarà garantita a tutti i soggetti previsti (circolare ministeriale dell’8 aprile 2021) ossia over 65, persone fragili, donne in gravidanza e bambini da 6 mesi ai 6 anni.

La nota di Regione aggiunge “che dalla metà di ottobre partirà comunque, in via prioritaria, la somministrazione del vaccino antinfluenzale presso gli ambulatori dei medici di medicina generale che aderiscono alla campagna, mediante l’organizzazione delle proprie agende e l’adesione dei propri pazienti”.

Nel lecchese è possibile che venga riproposto il modello già “testato” lo scorso anno con i centri vaccinali di prossimità nei comuni principali con l’impegno dei medici di base e dei volontari a garantire il presidio.

Nel frattempo, riguardo alla terza dose, regione fa sapere che a seguito del nuovo schema posologico dei vaccini anti Covid-19 approvati (Pfizer e Moderna), comunicato da AIFA l’11 ottobre, la somministrazione della terza dose anti Covid-19 nelle farmacie aderenti è sospesa”.

La prenotazione è comunque garantita attraverso il portale di prenotazione www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it“.