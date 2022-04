Cantieri stradali, le modifiche alla viabilità dal 19 aprile a Lecco

LECCO – Il Comune di Lecco ha reso noto le variazioni alla viabilità sulle strade cittadine previste per i prossimi giorni.

Ecco i provvedimenti:

parziali o longitudinali restringimento per interventi di scavo per posa cavi telefonici dal 19 aprile al 20 maggio, esclusi sabati e domeniche (per conto di Tim Servizi Digitali):

lungolario L. Cadorna, tratto compreso tra piazza Stoppani e via F.lli Calvi, dalle 8.30 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale,restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

piazza Stoppani, tratto compreso tra i civici 7 e 9, dalle 8.30 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Pascoli, tratto compreso tra i civici 2 e 8, fino al 6 maggio 2022, dalle 8.30 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via G. Tubi, tratto compreso tra i civici 3 e 35, fino al 6 maggio 2022, dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Don Pozzi, tratto compreso tra l’intersezione con via XI Febbraio ai civici 4 e 1/B, fino al 6 maggio 2022, dalle 9 alle 18, con restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h; tratto compreso tra l’intersezione con via Solferino e l’intersezione con vicolo la Lunga, dalle 9 alle ore 18 rimodulazione corsie con segnaletica mobile tipo “defleco” e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Solferino, tratto compreso tra l’intersezione con corso Matteotti e l’intersezione con via Don Pozzi, dalle 9 alle 18 con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

vicolo la Lunga, dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

corso Matteotti, tratto compreso tra i civici 54 e 62, scavo su marciapiede, dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via G. Previati, tratto compreso tra il civico 28 e l’intersezione con via Como, dalle 8:30 alle 18 con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

corso Martiri della Liberazione, tratti compresi tra i civici 96 e104, 11 e 115, 124 e 128, dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, rimodulazione corsie con posa delineatori mobili e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Como, tratto compreso tra il civico n. 7/A e l’intersezione con corso Martiri della Liberazione, dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via CARLO PORTA, per lavori di realizzazione pavimentazione presso la nuova passerella pedonale da mezzanotte del 19 aprile alle 18 del 22 aprile, istituzione di divieto di circolazione veicolare e pedonale – sarà garantito l’accesso pedonale all’Istituto “Don Guanella” (impresa Quadrio Gaetano Costruzioni Spa per conto del Comune di Lecco);

via TRAMAGLINO, per intervento di ripristino definitivo del manto stradale dalle 9 del 19 aprile alle 18 del 17 giugno, istituzione di divieto di transito veicolare, in base allo stato di avanzamento del cantiere (Impresa Pozzi Virginio per conto di Lereti spa);

parziali o longitudinali restringimento, riduzioni del limite di velocità e istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata negli stalli indicati, per interventi di scavo per posa cavo fibra ottica (per conto di Open Fiber) dal 19 aprile al 21 maggio dalle 8.30 alle 18 in via Arrigoni, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 43; via P. Fumagalli, tratto compreso tra il civico 10 e il civico 26 D, dalle 9 alle 18; via Gerenzone, tratto compreso tra il civico 11 e il civico 25, fino al 25 maggio; via D. Mazzucconi, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 15; via F. Manzoni, escluse aree private e fatti salvi diritti di terzi, via Seminario, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 22; via Palestro, c/o area a parcheggio altezza civico 9 e altezza civici n22 e 30; via Pasubio (anche con scavi in attraversamento); via Aldo Moro, tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Pasubio, dalle 9 alle 18 (anche con scavi in attraversamento); via Galandra, tratto compreso tra il civico 17/a e l’intersezione con via Pasubio; via Calatafimi, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 4, dalle 9 alle 18; via Milazzo, tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 3, dalle 9 alle 18; via Montebello, dalle 9 alle 18; via Raffaello Sanzio, tratto compreso tra i civici 2 e 14; via S. Francesco D’Assisi, tratto compreso tra i civici 1 e 20, dalle 9 alle 18; corso Martiri della Liberazione, scavo a margine sede stradale lato civici dispari, tratto compreso tra i civici 1 e 61, dalle 9 alle 18; via Trieste dalle 9 alle 18; via Cantù, tratto compreso tra i civici 1 e 14; via Lazzaretto, tratto compreso tra i civici 1 e 16.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371