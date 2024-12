Capodanno 2025: a Lecco niente festa in piazza

La decisione da parte dell’Amministrazione comunale sembra sia legata alla mancanza di stanziamenti

LECCO – Niente festa di Capodanno a Lecco nemmeno quest’anno. Infatti, per chi avesse pensato di trascorrere l’ultima notte dell’anno in città, la sorpresa potrebbe non essere delle più gradite: per San Silvestro, come lo scorso anno, non è in programma alcun evento pubblico o celebrazione in piazza.

In calendario c’è solo il concerto del 1 gennaio, con l’orchestra di Bellagio fissato per il pomeriggio alle 15:30 in sala Don Ticozzi.

Per molti cittadini lecchesi, l’assenza di celebrazioni rappresenta una brusca interruzione delle tradizioni degli anni passati, quando la notte di San Silvestro era accompagnata da una festa in piazza con musica, balli e fuochi d’artificio che animavano il centro storico di vita e colori. L’ultima con LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) alla regia del Capodanno 2023 con un gran successo di presenze e quasi 20mila persone tra piazza e lungolago.

La scelta dell’Amministrazione Gattinoni di non organizzare nulla anche quest’anno sembra sia motivata dalla mancanza di stanziamenti. Anche l’associazione Lecchese Turismo Manifestazioni, che in passato ha contribuito alla programmazione dell’ultimo dell’anno, quest’anno non risulta coinvolta.

Per chi non vorrà rinunciare a festeggiare, non resta che salire in auto e spostarsi di qualche chilometro: ad esempio a Bellano al Palasole ci sarà festa e fuochi, mentre a Varenna si saluterà l’anno che termina e si festeggerà l’anno che arriva in piazza San Giorgio, a partire dalle ore 23.