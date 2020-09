Carabinieri. Il Tenente Colonnello Carmelo Albanese nuovo comandante della Compagnia di Lecco

Cambio al vertice della compagnia Carabinieri di Lecco

Il Comandante Albanese ha preso il posto del Maggiore Zanella

LECCO – In questi giorni il Tenente Colonnello Carmelo Albanese ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Lecco in sostituzione del Maggiore Alessio Zanella, destinato ad altro incarico operativo in provincia di Palermo.

L’Ufficiale in precedenza ha svolto incarichi di istruttore/insegnante presso Scuola Marescialli di Velletri (RM), dove si è interessato della formazione dei futuri Marescialli dell’Arma e, negli ultimi 5 anni, al 1° Reggimento Mobile Carabinieri Piemonte di Moncalieri (TO) dove ha gestito il settore logistico.