Carducci, proseguono i lavori. La nuova scuola pronta a settembre

Oltre 1,5 milioni di euro per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio

L’assessore Sacchi: “Ad oggi il cronoprogramma è rispettato”

LECCO – Proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori alla Scuola Primaria Carducci nel rione di Castello. L’edificio, come noto, è sottoposto a importanti lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e di efficientamento energetico.

1 milione e 578 mila euro il quadro economico dell’intervento, di cui 475.888 euro di risorse esterne GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Previsto il rifacimento con isolamento del tetto, la creazione di un cappotto sulle superfici opache della palestra, la sostituzione degli infissi in legno con nuovi serramenti con ante a ribalta e frangisole esterni in lamelle di alluminio con inclinazione regolabile. Alla posa della nuova pavimentazione seguirà l’installazione di nuove porte interne e il rinforzo della seconda rampa di scale, mentre sarà rinnovata la rete impiantisca idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrica.

Il cantiere, operativo dal mese di novembre, prosegue a buon ritmo come ha fatto sapere l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici): “E’ stata demolita la pavimentazione del primo piano ed è stato realizzato il collegamento dei solai al 1° e 2° piano con murature perimetrali ed esterne. Inoltre, è stata rimossa la rete impianti della palestra e si è proceduto alla formazione del giunto sismico tra la palestra e il corpo storico. Siamo molto soddisfatti, un ringraziamento alla direzione lavori che ogni settimana effettua un sopralluogo puntuale in cantiere”.

Per consentire i lavori la didattica è stata trasferita per il corrente anno scolastico nei moduli prefabbricati di via XI Febbraio, sotto al Bertacchi, ma studenti e insegnanti potranno fare ritorno a scuola a settembre: “Tra gli obiettivi chiari all’impresa c’è il rispetto del termine lavori per agosto – ha precisato Sacchi – ad oggi il cronoprogramma è rispettato, ciò consentirà il trasloco degli arredi e l’inizio del prossimo anno scolastico nell’edificio scolastico rinnovato e sicuro”.