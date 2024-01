Carnevale e match del Lecco, sfilata a rischio? Il Comune rassicura: “Si farà”

Il 17 febbraio, giorno del corteo di Carnevale per le vie della città, si giocherà anche Lecco-Cosenza

Rassicurazioni da parte del Comune: “La sfilata e il programma sono confermati”

LECCO – La sfilata di Carnevale prevista il 17 febbraio si farà anche se lo stesso giorno si giocherà la partita casalinga del Lecco contro il Cosenza. A “spegnere” le voci circolate nei giorni scorsi su un probabile slittamento del corteo è il Comune: “E’ ferma volontà di questa amministrazione comunale mantenere regolarmente l’appuntamento della sfilata di Carnevale il 17 febbraio” ha dichiarato la vicesindaco Simona Piazza.

L’appuntamento come da tradizione chiuderà la settimana del Carnevalone organizzato in collaborazione con Ltm che, in merito al sovrapporsi dei due eventi, non ha nascosto alcuni dubbi in particolare in merito alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, rendendosi disponibile, se necessario, a rinviare il corteo.

Il Comune invece conferma l’intento di mantenere l’appuntamento del 17 febbraio: “Crediamo che entrambi gli eventi, la partita del Lecco da un lato e il corteo dall’altro, debbano potersi svolgere secondo i programmi – ha detto Piazza – Comprendiamo e rispettiamo l’esigenza dei tifosi che non deve però precludere alle famiglie di potersi godere la festa del Carnevale”. La vicesindaco ha fatto poi sapere: “Siamo in contatto con gli organi competenti, Prefettura e Questura, affinché tutto possa essere garantito per la data stabilita, senza modifiche o rinvii”.

L’assessore Giovanni Cattaneo ha aggiunto: “Il bando dedicato alla collaborazione con l’amministrazione comunale per l’organizzazione di alcuni eventi nel corso del 2024 non ha avuto candidature. Si conferma pertanto l’esclusività del partner per l’organizzazione del Carnevale e già nella giornata di martedì 16 gennaio gli uffici procederanno ad affidare l’organizzazione dell’edizione 2024 a Lecco Turismo Manifestazioni. Non solo la sfilata ma tutta l’organizzazione del Carnevale cittadino per famiglie e bambini dunque è confermata” ha detto Cattaneo. Dal Comune concludono “la situazione è gestita e si lavorerà al meglio all’organizzazione della giornata, sia per quanto riguarda la partita che la sfilata”.