Classe 1986, volto di Tele Unica, Mario Servillo è il nuovo Re Resegone

Accanto al lui la Regina Grigna Maria Michela Giusto e il Granciambellano Abele Cendali

LECCO – Sono stati presentati oggi pomeriggio, giovedì, i regnanti del prossimo Carnevalone di Lecco. Dal 3 al 9 marzo, infatti, torna il tradizionale appuntamento che vede in cabina di regia Ltm.

Un giornalista e un’esperta della formazione: Re Resegone e Regina Grigna sono rispettivamente Mario Servillo e Maria Michela Giusto.

Re Resegone

Il primo, classe 1986, volto del telegiornale di tele Unica, è cresciuto tra Olginate e Garlate e oggi vive a Malgrate. Dall’estate 2018 collabora con alcune trasmissioni di approfondimento della visual radio Lecco FM. Appassionato di calcio, è giocatore e dirigente di una squadra a 7 dell’Oratorio di Oggiono.

Regina Grigna

Regina Grigna, classe 1986 (come Re Resegone), è nata a Bellano ed è cresciuta a Dervio. Amante della montagna, dopo il diploma in ragioneria ha incontrato, quasi per caso il teatro. Fondatrice nel 2012, con altri soci, del FiloTeatro, oggi è impegnata sul fronte della formazione attraverso progetti con scuole, biblioteche e tanti corsi di teatro e lettura.

Granciambellano

Il Granciambellano è Abele Cendali, classe 1955, è nato e risiede a Lecco. Rettificatore di filiere in più aziende del lecchese, ex musicante e consigliere del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di San Giovanni, dal 2011 è dipendente dell’Inps. E’ socio del Gruppo Alpini Monte Medale e socio del Cai Ballabio.

Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco Francesca Bonacina insieme al presidente di Ltm, Enrico Valsecchi insieme a Dario Polvara e Franco Pilioni del FiloTeatro. Presenti anche l’ex regnante Giuseppe Fusi e il gran ciambellano Gianmario Sacchi, per un simbolico passaggio di consegne.

Nell’arco della settimana i Regnanti faranno tappa nelle scuole dell’infanzia, all’istituto Airoldi e Muzzi e ceneranno con i ragazzi disabili al circolo Campaniletto di Pescarenico.

Giovedì pomeriggio torna l’apprezzata animazione in piazza XX Settembre a cura de il Filo Teatro, mentre la sera è in programma il Gran Galà, ovvero la cena insieme ai regnanti presso il salone dell’Oratorio San Francesco seguita dalla serata musicale.

Venerdì pomeriggio i regnanti faranno infine un tour della città. I festeggiamenti culmineranno con l’attesissima sfilata di sabato 9 marzo quando, alle 14.30 da piazza dei Cappuccini, partirà il corteo con i carri allegorici che percorrerà le vie del centro città per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni degli allestimenti più particolari e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di “Primaluna”.

La serata si concluderà poi all’insegna della musica in piazza Garibaldi e XX Settembre.

“Anche quest’anno il Carnevalone sposa la tradizione con il rinnovato impegno di tante realtà locali che contribuiscono a realizzare un evento che piace alla città – sottolinea il vicesindaco di Lecco, Francesca Bonacina. Anche quest’anno il “dietro alle quinte” sarà l’occasione per conoscere un po’ più da vicino parte del lavoro svolto nel backstage della manifestazione. Un ringraziamento a ltm, che promuove ogni anno questa tradizione cittadina, e a tutti coloro che collaborano al Carnevalone di Lecco e rendono il suo programma ricco, variegato e apprezzato”.