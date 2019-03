Il carri allegorici animeranno la parata carnevalesca

Centro blindato oggi, attenzioni ai divieti

LECCO – E’ il giorno della grande festa è arrivato: nel pomeriggio di oggi, sabato il Carnevalone invaderà le strade di Lecco con la sua allegria e i suoi colori.

La partenza è prevista alle 14.30 da Piazza dei Cappuccini, nel rione di Santo Stefano, quando trentadue tra carri e gruppi si muoveranno percorrendo il viale Turati e da li scenderanno in direzione del centro, raggiungendo via Cavour e quindi piazza Garibaldi per sfilare davanti ai regnanti alla giuria che dovrà stilare la classifica dei migliori allestimenti e maschere.

Il corteo risalirà da Piazza Mazzini verso piazza Manzoni, via Marco d’Oggiono passando davanti al Comune in piazza Diaz per infine tornare verso la piazza dei Cappuccini. L’evento è organizzato da LTM.

Viabilità e divieti

Per l’occasione è stato istituto il divieto di transito e di sosta in alcune zone della città

Dalle 8:30 alle 19 di sabato via De Gasperi sarà chiusa al traffico, mentre dalle 13:30 alle 18resteranno chiuse le seguenti vie e piazze: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col di Lana (nel tratto compreso tra via Turati e via Parini), via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante (controviale e tratto compreso tra via Ghislanzoni e via Marco d’Oggiono), via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Montello e via Grassi. Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL in via Balicco.

Per questioni di sicurezza e incolumità pubblica, il Comune ha deciso inoltre di vietare l’utilizzo di bombolette spray, petardi e fuochi, così come non sarà consentito circolare con bottiglie e recipienti di vetro.

L’animazione serale

Non mancherà l’animazione serale, con due proposte diverse nelle principali piazze del centro: due Dj sul palco di piazza Garibaldi, Alberto Zanni e Stefania Giordano e in piazza XX Settembre ci sarà invece il country con la scuola di ballo “700 metri sopra il cielo”