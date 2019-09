Torna l’iniziativa del Comune di Lecco con la Protezione Civile rivolta agli alunni

I bimbi della F.Filzi di Bonacina protagonisti della 9^edizione

LECCO – Cinque giorni con la Protezione Civile per imparare i comportamenti da mettere in pratica in caso di necessità per auto-proteggersi e per aiutare gli altri.

Torna anche quest’anno l’iniziativa “C’è in gioco la protezione” promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e gli altri corpi di soccorso del territorio. Un’iniziativa giunta alla sua 9^ edizione, dedicata agli alunni delle scuole primarie che quest’anno coinvolgerà la F.Filzi di Bonacina.

Questa mattina, venerdì, i bimbi delle classi che parteciperanno a “C’è in gioco la protezione” hanno incontrato le varie forze dell’ordine e di soccorso che la prossima settimana si occuperanno delle attività presso il Parco Villa Gomes.

“Siamo molto contenti di portare avanti questa iniziativa – ha detto il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina – la riteniamo un’occasione molto importante per i bimbi di imparare i comportamenti di autoprotezione in situazioni di pericolo che sono fondamentali per poi dare il proprio aiuti agli altri. Il mio augurio è che in questi giorni possano ‘toccare’ con mano l’impegno della Protezione Civile e dei Soccorritori e mettere in pratica quanto insegnato”.

Alla presentazione erano presenti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto: Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Lecco, Squadra Antincendio Boschivo Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, Carabinieri Corpo Forestale Lecco, Areu 118, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico XIX Delegazione Lariana e Gruppo Sommozzatori della Protezione Civile di Lecco.

Per l’occasione i bimbi delle diverse classi hanno illustrato, tramite lavori fatti con i propri insegnanti, il significato per loro di Protezione Civile. Durante la settimana tante le attività che saranno proposte: in cinque giorni i piccoli conosceranno le attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco per domare gli incendi, impareranno i comportamenti da tenere in montagna e simuleranno un intervento di recupero con tanto di barella, quindi parleranno di incendi boschivi e valanghe, costruiranno barriere contro le alluvioni con sacchi di sabbia, effettueranno manovre di soccorso su manichini e impareranno a fare una chiamata di emergenza al numero unico 112.

Le attività si concluderanno il prossimo venerdì 27 settembre con il report in classe insieme alle istituzioni coinvolte.

