Cgil Lecco: un incontro in ricordo di Giuseppe Di Vittorio

L’iniziativa si intitola “Lo volevano bene anche le pietre”

Giuseppe Di Vittorio è stato il primo segretario generale della CGIL

LECCO – “Lo volevano bene anche le pietre” è il titolo dell’incontro organizzato dalla CGIL e dall’Associazione Pio Galli. L’appuntamento, in programma per giovedì 14 novembre alle ore 18 presso il salone “Di Vittorio” della Camera del Lavoro di Lecco, è dedicato alla memoria di Giuseppe Di Vittorio, primo segretario generale della CGIL, per ricordarne la figura e l’impegno.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio e l’Associazione Casa Di Vittorio di Cerignola (FG), che, insieme alla regista Claudia Cremonesi, stanno sviluppando un progetto volto a ricostruire i giorni successivi alla morte di Giuseppe Di Vittorio, avvenuta a Lecco il 3 novembre 1957.

“In quel periodo, l’Italia intera fu pervasa da un grande cordoglio e si registrò una straordinaria partecipazione di lavoratori e cittadini al passaggio del treno che trasportava la salma verso i funerali di Roma” spiegano dalla Cgil Lecco.

Questo appuntamento rientra nel ciclo di incontri organizzati dalla CGIL di Lecco e dall’Associazione Pio Galli per commemorare l’80° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, che furono brutalmente repressi dai nazifascisti e che indussero Pio Galli a fare la scelta di unirsi alle brigate partigiane della Valvarrone.

Durante la serata sarà proiettato il filmato che dà il titolo all’incontro, primo capitolo di un progetto cinematografico in corso, focalizzato sugli eventi che si svolsero a Lecco. L’incontro proseguirà con gli interventi di Edmondo Montali, storico della Fondazione Di Vittorio, e di Giovanna Zunino, presidente dell’Associazione Casa Di Vittorio.

A cura dell’Associazione Pio Galli, verranno presentati documenti e immagini d’epoca recuperati nell’archivio della Camera del Lavoro di Lecco, con un focus particolare sul carteggio tra Pio Galli e Anita, la moglie di Giuseppe Di Vittorio.

Infine, con questa iniziativa, la CGIL di Lecco intende rinnovare il ricordo di due figure fondamentali del movimento sindacale, Giuseppe Di Vittorio e Pio Galli, commemorando le date della loro scomparsa: il 3 novembre 1957 per Di Vittorio e il 12 dicembre 2011 per Galli.