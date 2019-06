Che successo! Piazza gremita per la sfilata di moda di Confartigianato Lecco

L’artigianato è di moda: il made in Lecco in passerella

Successo di pubblico per la sfilata di moda di Confartigianato Lecco

LECCO – Una prima di grande successo. “L’artigianato è di moda”: la nuova manifestazione nata dall’idea e dalla passione di Confartigianato Lecco, giovedì sera, ha riempito piazza Garibaldi.

Non una semplice sfilata di moda, ma un vero e proprio evento per dare visibilità ai prodotti di artigianato e alla loro grande qualità.

In passerella, insieme a bravissimi modelli e modelle non professionisti, è salito tutto il settore moda e il settore servizi alle persone di Confartigianato Lecco: simbolo del made in Italy nel mondo, perché anche in una città votata all’industria come Lecco, la moda è il fiore all’occhiello della tradizione artigiana italiana.

“Creazioni sartoriali, calzature, accessori, acconciature e trucco per una serata che vuole mettere in risalto il valore e la forza dell’artigianato – ha detto in apertura di serata il presidente di Confartigianato Lecco Daniele Riva -. Cuore e passione sono fondamentali nell’attività artigiana”.

Presente anche il vicesindaco Francesca Bonacina visto che la sfilata di moda era inserita all’interno delle manifestazioni estive del comune di Lecco.

Il pubblico ha risposto riempiendo piazza Garibaldi per una serata divertente e diversa dal solito che ha messo in luce anche un’altra eccellenza del territorio: la scuola Galas di Lecco (istituto professionale di acconciatura ed estetica).

Le imprese artigiane protagoniste

Arti & Mestieri, corso Filiberto, 74 Lecco

Chiara Sironi, vicolo Granai , 1 Lecco

Conf Ar di Dozio & C. Snc, via Maggiore, 15 Lecco

Dettagli di Capogiro, via Roma, 11/13 Lecco

Fiorista Nunzio, via Petrarca, 3 Lecco

Galas, via Roma, 89 Lecco

Ga.Wi di Gargantini Vilma, corso Dante, 35 Calolziocorte

Salvatore Paonessa Studio, via Mazzini, 14 Costa Masnaga

