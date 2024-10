Chiusi due giorni di Open Day alla Kolbe: presentati i “pionieri in cerca di diamanti”

Genitori e ragazzi delle quinte elementari hanno partecipato a otto laboratori disciplinari

LECCO – Domenica 27 ottobre si è conclusa la due giorni di Open Day della scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” di Lecco. Durante l’Open Day genitori e ragazzi delle quinte elementari hanno partecipato a otto laboratori disciplinari, in cui ogni studente della Kolbe ha fatto da guida.

I laboratori hanno mostrato come la Kolbe intenda educare i ragazzi a una comprensione critica e consapevole della realtà, favorendo attività che si svolgono e si arricchiscono durante l’intero ciclo scolastico. Si è passati quindi da attività pratiche come la risoluzione dei problemi o il dialogo in spagnolo e inglese ad attività anche più ludiche come il memory, la ricostruzione di una scena del crimine, esperimenti scientifici, canto e recitazione. Insomma, un pacchetto completo per conoscere in profondità il mondo e il modo di fare della Kolbe.

“In questi due giorni abbiamo presentato il progetto educativo della scuola partendo dallo slogan che accompagnerà alunni e insegnanti in questo anno scolastico, ovvero ‘Pionieri in cerca di diamanti’ – ha detto la preside Diletta Gallucci – Vuole essere un motto che accompagni il lavoro dei professori, ma anche quello dei ragazzi, nella proposta disciplinare e di vita della scuola in tutti i suoi ambiti, quindi anche nelle amicizie, nelle relazioni. Per noi insegnanti è una spinta a cercare nel nostro fare e nel nostro programmare attività e proposte che permettano lo svelarsi del valore che ogni ragazzo ha dentro di sé”.