Acqua di cottura, paglia isolante e sistemi fai da te per salvare gli orti

“Con alcuni piccoli accorgimenti è possibile aiutare anche le piante su orti e terrazzi a resistere”

COMO-LECCO – Coldiretti Como e Lecco, con la collaborazione dei tutor del verde di Campagna Amica hanno elaborato un vademecum per far fronte alle misure di restrizione sull’uso dell’acqua potabile e aiutare il 45% degli italiani che dedicano il loro tempo libero alla coltivazione dell’orto, di piante e di fiori. Infatti, molti Comuni hanno varato il divieto di innaffiare e in Lombardia è stato dichiarato lo stato di emergenza e la zona rossa della sete, che rischia ormai di allargarsi a quasi tutto il Paese.

Decalogo salva-orto dalla siccità

Riciclare l’acqua di cottura di pasta, riso e verdure per innaffiare e concimare il terreno; Raccogliere con bacinelle l’acqua durante la doccia (quella senza sapone) e utilizzarla per bagnare le piante; Utilizzare sottovasi per raccogliere l’acqua che sgronda dopo aver bagnato le piante ed utilizzarla per bagnare altre piante; Coprire la terra dei vasi con la paglia per mantenere l’umidità; Utilizzare appositi gel trattieni acqua per il lento rilascio; Sollevare i vasi da terra, soprattutto su terrazze e balconi con tappi di bottiglia o polistirolo per ridurre la trasmissione del caldo dalla pavimentazione, staccarli anche dai muri; Costruire sistemi di irrigazione a goccia fai da te con bottiglie o coni di ceramica; Innaffiare la sera per non far evaporare l’acqua ed evitare l’effetto lente dell’acqua su foglie e ortaggi che li può bruciare; Fare attenzione alle necessità di esposizione delle piante (sole, ombra, ecc.), se possibile spostare i vasi dai balconi e dalle terrazze esposti a sud a quelli esposti a nord; Utilizzare ombreggianti nelle ore più calde e quando è maggiore l’insolazione per ridurre l’evapotraspirazione delle piante e l’allessatura degli ortaggi.

I consigli per non sprecare acqua

“Dinanzi al divieto di innaffiare, una buona soluzione può essere il riutilizzo dell’acqua di cottura di pasta, riso o verdure – spiega Coldiretti Como Lecco – che una volta raffreddata darà sollievo alle piante ma concimerà anche il suolo con le sostanze rilasciate dagli alimenti cucinati. Ma allo scopo va ovviamente bene anche quella usata per lavare l’insalata. Ma si può addirittura pensare di recuperare con delle bacinelle l’acqua della doccia, almeno quella senza sapone”.

Per consentire alla terra dei vasi di mantenersi umida, il consiglio è quello di paccimarla, ovvero ricoprirla con della paglia, che rilascerà anche sostanze benefiche e favorirà la biodiversità del suolo in quanto rappresenta un habitat per insetti utili.

Un altro ottimo modo per risparmiare acqua è il sistema d’irrigazione goccia a goccia, che può essere costruito con il fai da te. Basta riempire una bottiglia di acqua e chiuderla con il tappo dove andrà fatto un piccolissimo buco con un ago, quindi capovolgerla e posizionarla sul suolo. Pian piano questa farà cadere una goccia. Forare anche il fondo della bottiglia capovolta per evitare la creazione del vuoto che impedirebbe la discesa della goccia. Questo sistema può durare anche diversi giorni garantendo un minimo di umidità per le nostre piante. Ma esistono anche appositi gel trattieni acqua per il lento rilascio.

Attraverso un tubicino collegato ad un contenitore pieno di acqua (coperto per evitare la proliferazione delle zanzare) si possono usare anche i coni di ceramica, inseriti nella terra, dove rilasceranno lentamente umidità nel suolo. Per chi può farlo, resta sempre valido il consiglio di innaffiare la sera così da ottimizzare il volume di acqua utilizzato che non evapora subito a causa dell’irraggiamento solare. Ma bisogna fare attenzione anche alle caratteristiche delle piante, valutando quali hanno bisogno di sole e quali prediligono piuttosto l’ombra, magari spostando i vasi da sud a nord o usando dei teli ombreggianti nelle ore più calde.