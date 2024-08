Impegnati i volontari del Gruppo Intercomunale Colico-Dorio

“Grazie per la vostra disponibilità, l’impegno e l’attenzione al nostro territorio”

COLICO – Ieri, domenica 4 agosto, il gran caldo non ha fermato i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Colico-Dorio che sono intervenuti per ripulire e sistemare la strada che porta a San Rocco. Il ringraziamento per il prezioso contributo dal comune: “Grazie per la vostra disponibilità, l’impegno e l’attenzione al nostro territorio”.