Confcommercio Lecco organizza il corso “Il Menù di Natale”

Il corso avrà come docente lo chef Maurizio Lazzarin

L’appuntamento è per il 26 e 27 novembre

LECCO – Per chi cerca ispirazione per rendere indimenticabile la festa più attesa dell’anno e desideri idee e consigli per sorprendere gli ospiti durante le festività, il Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone il corso “Il menù di Natale“, pensato per offrire una selezione di piatti gustosi e creativi.

L’appuntamento è fissato per martedì 26 e mercoledì 27 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 21, presso la cucina attrezzata di Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 18 novembre.

A guidare il corso sarà lo chef Maurizio Lazzarin, originario del Veneto e lecchese d’adozione, con un’esperienza professionale che lo ha visto protagonista in importanti incarichi in Italia e all’estero.

Il programma del corso prevede i seguenti temi: selezione e utilizzo delle materie prime, il “menù di Natale… a sorpresa”, cinque piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna, e infine, l’esecuzione delle ricette con relative tecniche di presentazione.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it