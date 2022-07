Sanificazione straordinaria della sede di Lecco dell’Inps

La decisione a seguito dei diversi contagi da Covid tra i dipendenti

LECCO – Chiusura temporanea per la sede di Lecco dell’Inps: lo ha fatto sapere in una nota la direzione provinciale dell’istituto facendo sapere che sarà effettuato un intervento di sanificazione straordinaria, “resa necessaria – spiegano – dall’aumento dei contagi tra i dipendenti impegnati in attività di ricevimento del pubblico”.

“I servizi agli utenti che abbiano fissato una prenotazione saranno, quindi, gestiti con la sola modalità del ricontatto telefonico – aggiungono dall’istituto previdenziale – L’intera direzione provinciale si scusa per il disguido.