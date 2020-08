Coronavirus. 110 nuovi positivi in Lombardia, 2 a Lecco

LECCO – Aumentano anche oggi (lunedì 24 agosto) guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio. Due i contagi in provincia di Lecco.

“Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 7.722, totale complessivo: 1.491.278

– i nuovi casi positivi: 110 (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.705 (+27), di cui

1.266 dimessi e 74.439 guariti

– in terapia intensiva: 15 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.857 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4.