Coronavirus. 174 i nuovi positivi in Lombardia, 5 casi a Lecco

LECCO – Quasi 11.000 tamponi effettuati e +97 guariti e dimessi, ma sono 174 i nuovi positivi in regione Lombardia oggi, venerdì 21 agosto. Per quando riguarda la provincia di Lecco si contano 5 nuovi casi di covid.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 10.703, totale complessivo: 1.456.936

– i nuovi casi positivi: 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.546 (+97), di cui

1.284 dimessi e 74.262 guariti

– in terapia intensiva: 17 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 16.852 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 54, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 28;

Como: 8;

Cremona: 9;

Lecco: 5;

Lodi: 4;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 18;

Pavia: 4;

Sondrio: 1;

Varese: 7.