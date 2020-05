Coronavirus, +299 casi in Lombardia, 17 a Lecco. In arrivo nuove mascherine

I dati di oggi 15 maggio

Foroni: “In arrivo ancora 7,5 milioni di mascherine”

LECCO – Costanti anche nella giornata di oggi, 15 maggio, i dati relativi al contagio di Coronavirus in Regione Lombardia.

84.119 i positivi, +299, 33.817 guariti, +3.808, 276 ricoveri in TI, -21, ricoveri non in TI 4.705, -113. 115 i decessi, per un totale di 15.411.

Nella nostra Provincia, Lecco, rispetto a ieri i nuovi casi sono 17, per un totale di 2.616 contagi.

7,5 milioni di mascherine per uso civile

Alla consueta conferenza stampa di Regione Lombardia era presente l’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni che ha annunciato l’imminente distribuzione di 7,5 milioni di mascherine per uso civile: “Con questo ulteriore lotto – ha detto Foroni – arriviamo a 26 milioni di mascherine distribuite solo per uso civile. Di questi 7,5 milioni 500 mila sono destinate ai volontari delle Protezione Civile”.

Verso il 18 maggio, Fontana ancora a colloquio con Conte

“E’ paradossale che alle 17.45 di venerdì 15 maggio non si sappia ancora cosa succederà lunedì 18 maggio, giorno della riapertura – ha poi aggiunto Foroni – il presidente Fontana è ancora a colloquio con il premier Conte e i Ministri Boccia e Speranza, speriamo entro stasera di poter definire la situazione. Quello che è certo è che Regione Lombardia ha fatto la sua parte, la volontà di riaprire il più possibile c’è, rispettando le prescrizioni di sicurezza che però ci devono essere indicate dal Governo” ha concluso.