Coronavirus, 394 nuovi positivi in Regione. A Lecco +22

I dati della giornata di oggi 13 maggio

Verso il 18 maggio, Regione in attesa delle linee guida per la riapertura

LECCO – 394 nuovi casi positivi di Coronavirus in Regione Lombardia, per un totale di 83.298 mila malati. Sono i dati della giornata di oggi 13 maggio diffusi nel consueto punto stampa di Regione.

Continua il calo dei ricoverati, 307 quelli in TI (-15), 5.007 quelli non in TI (-215), 1.113 i nuovi guariti e 69 i decessi registrati oggi.

Nella nostra Provincia, Lecco, il totale dei positivi è 2.583 (+22 rispetto a ieri).

Verso il 18 maggio, giovedì ‘giornata cruciale’

“Stiamo aspettando le linee guida del Governo sulle riaperture previste a partire dal 18 maggio, lunedì. La giornata cruciale sarà domani, giovedì” ha fatto sapere il vicepresidente di Regione Fabrizio Sala “sapere come riaprire è importantissimo per evitare ricadute di fronte a questo virus. Una volta terminata la valutazione delle linee guida del Governo prenderemo le nostre decisioni”.