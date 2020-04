Coronavirus: 57mila casi. Gallera: “Dati stabili, ma non possiamo stare tranquilli”

Troppa gente in giro: “I dati sulla mobilità aumentati fino al 41% nella giornata di ieri”

Diminuite le terapie intensive rispetto a venerdì. Gallera: “Il virus si sta indebolendo”

MILANO – “I dati sono in linea con quelli degli altri giorni e abbiamo un trend migliore rispetto a quello di settimana scorsa, ma non possiamo stare tranquilli. Le festività e i ponti che ci saranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vanno passati a casa e non come qualcuno sta facendo andando in giro”.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera è stato chiaro nel lanciare un monito a tutti i lombardi durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio.

Parole alle quali sono seguiti i numeri snocciolati dal vice presidente delle Regione Fabrizio Sala: “I dati sulla mobilità (ovvero il numero di persone in giro) sono aumentati, toccando il record del 41% nella giornata di ieri, venerdì. Indubbiamente ci sono persone che hanno dovuto fare spesa per Pasqua, altre che hanno dovuto incrementare gli spostamenti per lavoro, ma dai campionamenti e dai controlli effettuati in alcuni Comuni attraversati da arterie che portano verso località turistiche, si è evidenziato un aumento della mobilità del 6 – 7% rispetto al resto della Lombardia. Per questo motivo abbiamo inoltrato tutta la documentazione ai Prefetti che provvederanno ad incrementare i controlli”.

I dati sugli spostamenti

Passando ai dati sul Coronavirus nella giornata di oggi, sabato 11 Aprile, il numero totale dei contagiati è salito a 57.592 (+ 1.544 rispetto a ieri, venerdì), mentre il numero dei decessi in Lombardia è salito a 10.551 (+573).

Nella sola provincia di Lecco, i contagiati sono saliti a 1.860 (+ 22).

Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia sono 196.302 (+9.977); i ricoverati sono 12.026 (+ 149). Le terapie intensive sono 1.174, ma il numero di oggi decresce rispetto a ieri di 28 unità.

Su quest’ultimo dato, l’assessore Gallera ha spiegato: “Come mi è stato riferito dagli esperti, il virus sta girando ancora ma sembrerebbe che si sia indebolito in quanto la quarantena non gli consente di diffondersi in modo cosi massiccio come prima. Questo è un segnale positivo rispetto ai sacrificio della quarantena. Non molliamo”.

I dati delle province lombarde a sabato 11 Aprile 2020

Infine l’assessore Gallera ha fatto sapere: “Stiamo ragionando su come ristrutturare i nostri ospedali, al fine di prendere in carico tutte quelle persone con problemi legati alla riabilitazione e alle malattie croniche, tenendo anche in considerazione che qualsiasi persona avrà bisogno di accedere in ospedale d’ora in poi dovrà essere trattata come un potenziale portatore di Covid”.

Riepilogo dati generale a sabato 11 Aprile 2020