Coronavirus. I dati in Lombardia: nessun nuovo decesso, un contagio a Lecco

LECCO – Nessun nuovo decesso, +161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Un contagio in provincia di Lecco. Questi, in sintesi, i dati più significativi relativi ai dati Covid di mercoledì 29 luglio.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 8.658, totale complessivo: 1.280.533

i nuovi casi positivi: 46 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 72.689 (+161) (70.822

guariti e 1.867 dimessi)

guariti e 1.867 dimessi) in terapia intensiva: 13 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 154 (+3)

i decessi: 0, totale complessivo: 16.802 (=)

I nuovi casi per provincia